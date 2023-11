Liverpool jugará por Copa AUF Uruguay el lunes a las 20:00 ante Atenas, un día después de medirse ante Peñarol por el Campeonato Uruguayo, el domingo a las 20:00 en el Campeón del Siglo.

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay determinó que el debut de los negriazules en el torneo se realice 24 horas después de haber disputado otro encuentro, por lo que no se respetaría el mínimo de la distancia permitida entre un partido y otro por el descanso de los jugadores, algo que Estatuto del Jugador Profesional no permite, al menos que haya acuerdo entre las partes, que es lo que sucede en este caso.

El Artículo 36 del reglamento, indica que los futbolistas deben tener un descanso semanal no inferior a 24 horas corridas, “salvo de acuerdo de partes, los futbolistas que hubieran actuado más de la mitad del tiempo reglamentario en un partido, no podrán ser utilizados en otros partidos de su club sin que haya mediado un lapso de 48 horas desde la finalización del anterior”. A su vez, el apartado indica que “los futbolistas menores de 18 años no podrán actuar en más de un partido en un lapso menor de 48 horas, aún mediando acuerdo de partes”, excepto los arqueros.

En este caso, la fijación de dos partidos seguidos parte de un acuerdo entre José Luis Palma, el presidente negriazul, y José Ramos, el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay. “Van a ser jugadores que no jueguen el domingo. Esto pasa todas las semanas con jugadores que están en el banco de suplentes el domingo y el lunes juegan en tercera”, dijo Ramos a la diaria.

El encuentro entre @clubatenasuy y Liverpool por @CopaAUFUruguay se jugará este lunes a las 21:00 en el Parque Palermo. pic.twitter.com/g9TJRWsUzk — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) November 1, 2023

Consultado por la situación, Sergio Pérez, el vicepresidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, confirmó a la diaria que al principio los descolocó un poco lo del equipo alternativo, por lo que charlaron con los asesores. Luego entendieron que la fijación fue una solicitud de Palma: “Él manifestó con el presidente de la Mesa que no tenía problema en jugar así” y por ende desde la Mutual tampoco tienen inconveniente. “No profundizamos mucho en el tema porque enseguida nos llegó una versión de él, una solicitud indicando que iba a jugar con un plantel totalmente diferente”, explicó.

De todas maneras, desde el gremio confirmaron que van a intercambiar sobre este tema con Palma. De todas formas reiteró que entienden “que si le va a dar descanso a los que juegan poniendo un plantel distinto no habría problema”.

Por la contraria

Por su parte, Jorge Bava, manifestó su disconformidad con las idas y vueltas en las fijaciones de los partidos: “El domingo estábamos con el grupo para viajar. A 24 horas del partido no sabíamos donde íbamos a jugar, y a las tres y algo de la tarde nos enteramos que se había pasado para el miércoles 8… El sábado, mientras se jugaba la final, le comunicaron a Atenas que no iban a llegar. Primero se iba a jugar en otro escenario y, finalmente, se resolvió que no se jugaba”, sostuvo el entrenador de la cuchilla en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva .

“Me descolocó… nos trastocó la planificación que teníamos. Programamos un grupo que iba a jugar y otro que iba a esperar al partido con Peñarol. Al estar 15 días sin competir, hubiésemos hecho otro tipo de estrategia… La semana pasada, previo al partido con Torque, yo tenía que jugábamos el domingo 29 con Peñarol y el lunes 30 con Atenas; oficialmente era lo que estaba fijado. No me quejo, ya tenía programado jugar domingo y lunes. No exijo dónde y cómo jugar, pero que no me estén cambiando todos los días. Me fastidia”, agregó.