Tremendas flores del fútbol se retiraron en este último partido del Torneo Clausura, que dejó a Liverpool a un paso de ser Campeón Uruguayo por primera vez en su historia, y una serie de descendidos y clasificados a copas internacionales.

El Chori Castro, de notable carrera, se refirió a la fiesta que le hicieron sus compañeros, su familia y su gente en el Parque Central en el último partido de Nacional por el campeonato, que terminó con el descenso al mismo tiempo que Torque. Dijo: “Todo lo que pasó fue hermoso y espectacular. Comenzar una carrera profesional y darme el lujo de terminarla en Nacional es un sueño hecho realidad”.

En una noche emotiva, el Chori Castro dejó entrever que jugará para el Porongos de Flores que lo vio nacer, antes de volver a nacer en Nacional. “Porongos me dio mis primeros pasos, a ver si puedo terminar ahí”, dijo el jugador. Repasó que “de 21 años de carrera, ocho años y medio los hice jugando en Nacional. Obtuve cinco títulos uruguayos e hice amistades. He conocido a grandes personas, gente que está y otra que ya se fue”. Finalmente, el futbolista agradeció a la gente de Nacional y a los que lo fueron a buscar en sus tres pasajes como futbolista del club: “Traté de devolverlo con fútbol”, dijo.

Por su parte, Defensor Sporting estuvo en la pelea pero terminó por quedar cuarto y clasificar a la disputa por el ingreso a la Copa Libertadores de América. Al mismo tiempo que el club confirmó el cambio de entrenador por la anunciada salida de Marcelo Méndez, el futbolista Álvaro Navarro decidió retirarse del fútbol profesional.

El Chino jugó 20 años al fútbol. En Uruguay sólo lo hizo con la camiseta de Defensor Sporting, donde será ídolo por siempre. En el clásico ante Danubio fue titular y jugó hasta los 63', cuando se fue de la cancha, ovacionado por los hinchas. Luego del partido fue homenajeado formalmente.

Álvaro González (archivo, enero de 2019). Foto: Federico Gutiérrez

Debutó con la misma camiseta con la que se retiró en 2003 y, a lo largo de su carrera, logró cuatro consagraciones: Apertura en 2007, Campeonato Uruguayo en 2008, Torneo Clausura en 2009 y la reciente Copa AUF de 2022.

En su pasaje por el fútbol del exterior defendió a Gimnasia y Esgrima de La Plata y Godoy Cruz de Argentina, Cobresal de Chile, Olmedo de Ecuador, Botafogo de Brasil y Puebla de México.

Es el sexto goleador histórico de Defensor e ídolo total con 79 goles anotados. Lo superan Ramón Ferrés (81), Eliomar Marcón (88), Alberto Santelli (90), Juan Emilio Píriz (110) y Antonio Castaldo (135). El Chino Navarro piensa en ser entrenador y dirigir a Defensor Sporting en el futuro.

Otro surgido de la cantera de Defensor que se retiró el fin de semana fue el Tata Álvaro González, de la misma categoría 1985 que Navarro. El Tata decidió terminar su carrera profesional en el partido que disputó La Luz con Fénix. Jugó la misma cantidad de años que Navarro ya que surgieron casi al mismo tiempo. Su equipo actual, La Luz de Aires Puros, lamentó perder la categoría. Cerró su carrera jugando 19 partidos en 2023 y anotando un gol.

José Luis Tancredi (archivo, abril de 2019). Foto: Pablo Vignali

El Tata debutó profesionalmente en Defensor Sporting en 2004. En 2007 fichó por Boca Juniors. Jugó en Nacional donde también es querido, jugó en la Lazio, en el Torino y en el Atlas de México. Se anotó el torneo argentino 2008, la Recopa Sudamericana 2007 con Boca y la Copa Italia de 2013.

Con la celeste tiene toda una historia. Jugó 72 partidos, ganó la Copa América de 2011 y jugó la del 2015 y la del 2016, el Mundial de 2014 y la Copa Confederaciones de 2013. Fue uno de los pilares del “proceso Tabárez”.

Otros que pelearon el descenso pero terminaron zafando tras ganarle a Racing, fueron los futbolistas de Cerro: Matías Cabrera y el Gato José Luis Tancredi. El Gato debutó en Bella Vista en 2004. Cuando emigró estuvo un montón de años entre Ecuador y Colombia. Con Millonarios dio un par de vueltas olímpicas. Cuando volvió, volvió a Cerro. Y siempre volvió a Cerro. A pesar de haber jugador además en Racing, en Albion, en Chile y en Bolivia.

Matías Cabrera (archivo, marzo de 2023). Foto: Camilo dos Santos

Tancredi y Cabrera dejaron el fútbol profesional el mismo día. En la entrevista que la diaria le hizo a Cabrera, el futbolista se mostraba feliz de concretar su carrera en el Cerro que lo vio nacer futbolísticamente. Y, tras haber atravesado un duro accidente, se refirió al deporte máximo de la siguiente forma: “Es fuerte lo que voy a decir pero es real: le dediqué la vida al fútbol, era mi sueño máximo, y si de ese día del accidente no salía, moriría intentando cumplir mi sueño. No me hubiese arrepentido de nada. Si me hubiese muerto, hubiese sido jugando al fútbol”.

Se retiraron altísimos exponentes de la pelota.