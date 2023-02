El verde césped iluminado con un sol solidario, la bahía de fondo con su típico paisaje, en Capurro, dejaba a mano un gran escenario para el duelo entre el ave y el arachán. Eso el entorno; en la interna, un arranque poco prometedor de fútbol dinámico y de propuestas.

Quizá el primer apunte podría venir por el lado del visitante. Un Cerro Largo replegado y no generando asociaciones de ataque. La sorpresa venía por el lado de que el arachán trae un buen Apertura, ahí nomás de la punta.

La propuesta la hizo Fénix de pisada, con un equipo adelantado, zagueros moviendo la pelota, pero de forma rápida para ganar tiempo. La participación de su volante central Thiago Marcel como referencia del inicio ofensivo. El pibe sub 20 Ignacio Sosa lo acompañó algo más volcado hacia la derecha, en donde encontraron a Maicol Ferreira, pero con pocas concreciones en ataque.

Si la globa no tenía espacios cortos, iba de paseo por arriba a espaldas de los laterales visitantes, en donde los zagueros no lograban cubrir y que los albicelestes aprovecharon.

El déficit colectivo arachán, explicado por o quizá sumado a imprecisiones individuales, mostraron una magra propuesta ofensiva. Así y todo, los de Esquivel tuvieron la primera clara tras un lateral largo al área que aguanta su punta pívot Facundo Rodríguez, que remató incómodo cruzado, y Requena la vio irse tranquila.

Un disparo de Nacho Sosa con participación del arquero fue de las más claras del partido. El local sumó otra clara tras remate de Ferreira, pero en posición adelantada.

Desde la mirada táctica, Cerro Largo intentó cambiar la cara, al adelantar líneas con más tenencia de balón y ubicando sus zagueros en mitad de cancha para comprimir espacios.

Esta disposición de asumir algo más por parte del arachán se mantuvo en el inicio del segundo tiempo. Sea por juego asociado o con pelota larga, en una de estas fue que Facundo Rodríguez ganó posición y remató potente como la más clara de Cerro Largo al momento.

El escenario fue invertido en la segunda mitad; Cerro Largo con propuesta y Fénix replegado buscando alguna escapada con buen final. Y fue esta la herramienta que utilizó en una salida rápida para poner a Agustín Ocampo en carrera y tras disparo y rebote, Gianolli, zaguero arachán, la despeja en la línea de gol.

A esta altura la claridad era visitante, el ingreso de Christian Techera le dio dinamismo y cierta cuota de picardía al ataque.

El transcurso de los minutos partió las líneas, las distancias eran evidentes y, por ello, los espacios eran para aprovechar. Fénix aprovechó más este escenario, que cerró el encuentro con un tiro libre que acarició tanto la red que se gritó gol en las gradas.

Maicol Ferreira, de Fénix y Rafael García, de Cerro, el 25 de febrero, en el Parque Capurro. Foto: Camilo dos Santos

La dejaron pasar

Si bien la temporada está en su arranque, es una buena oportunidad de estar allí, al alpiste, y no perder pisada a quienes tengan buen comienzo. Para Cerro Largo era una buena posibilidad de llevarse la victoria y pasar de momento al líder Peñarol, que enfrenta a Defensor Sporting.

Para el albiceleste la chance de arrimar posiciones y, sobre todo (y esto ya mirando a largo plazo), no tener dolores de cabeza con la tabla del descenso como en temporadas anteriores.

Más allá de las oportunidades que cada uno tenía y no aprovechó, el partido no fue bueno desde lo vistoso. Sí tuvo cierto dinamismo y no fue de lo más aburrido, pero si quieren buscar otro protagonismo en la temporada, el desempeño deberá ser otro.