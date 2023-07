Se cumplirán dos años, el próximo 29 de julio, de la participación de un bote uruguayo en la final olímpica de remo, en Tokio. Lo hizo la dupla conformada por Bruno Cetraro y Felipe Klüver en el doble par peso ligero, prueba en la que finalizaron sextos y por la que recibieron un diploma olímpico. Desde entonces, también en peso ligero, los uruguayos destacaron en las Copas del Mundo 2022, donde recogieron dos medallas de bronce –una cada uno– en single peso ligero y prolongaron el buen momento en su forma física en los Juegos Sudamericanos de Asunción, en los que la delegación celeste ganó el medallero por primera vez, imponiéndose a Chile. Por el camino, Klüver se consagró campeón mundial sub 23 en Varese, Italia, y Cetraro terminó cuarto en el Mundial de Racice, República Checa. Ambos compitieron en single peso ligero.

Acumularon logros a nivel olímpico, los siguieron cosechando a nivel mundial y se consagraron como los mejores de América del Sur. La marcha de la selección uruguaya y sus dos principales figuras rumbo a París es muy buena, pero esta temporada trajo un cambio: Cetraro ya no compite en dupla con Klüver.

Un nuevo peldaño del ciclo olímpico se completará en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en los que Uruguay puede aspirar a ser medallista incluso en más de un bote. Hay otro escalón del sueño rumbo a París que los uruguayos pueden subir en setiembre de este año: será en el Mundial de Belgrado, Serbia, el primer evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de 2024, y los celestes quieren asegurarse plazas allí. De lo contrario, deberán hacerlo el año próximo en el preolímpico continental, donde solamente podrá clasificar un bote por país.

Ahora, luego de estar presentes en el Prepanamericano, varios botes uruguayos enfilaron rumbo a Europa. La primera parada es en Lucerna, la mejor pista de remo del mundo, al decir de Osvaldo Borchi, el entrenador de la selección. Allí, desde el viernes y durante todo el fin de semana, cuatro botes masculinos saldrán a medirse con los mejores del mundo. Bruno Cetraro y Eric Seawright, en el single abierto (sin límite de peso), Felipe Klüver y Mauricio López en el doble par peso ligero, y Leandro Rodas y Martín Zócalo en el dos sin timonel.

Nivel Dios

“La tercera Copa del Mundo es la más fuerte de las tres que se disputan cada año”, resaltó Borchi en diálogo con la diaria. En ese marco, dijo, “nuestra expectativa en Lucerna estará en poder luchar para entrar entre los 12 mejores, va a ser una competencia súper dura”.

El entrenador celeste profundizó en los detalles que hacen que esta instancia sea tan competitiva: “La participación es tremenda, mucho mayor que en el Campeonato del Mundo, porque los países pueden participar con más de un bote y para estar aquí no hace falta clasificar. Es más duro aún que los Juegos Olímpicos”.

Göttersee es como se conoce –en alemán– en el mundo del remo desde 1962 al lago Rotsee, que aquel año fue sede del Campeonato Mundial. La traducción al español de este apodo es “el lago de los dioses”. Allí, explica Borchi, las condiciones siempre son estables. “Es una pista enormemente confiable, los tiempos que se hacen allí siempre son referencia”, dijo.

Bruno, de a uno

Han pasado casi dos años desde que Cetraro y Klüver festejaron juntos haber accedido a la final olímpica. Para esta temporada, sin embargo, hubo un cambio especialmente sensible en las conformaciones de tripulaciones de la selección. Cetraro se lo comunicó primero a Fernando Ucha y Osvaldo Borchi: dejaría de remar en el doble par peso ligero, junto a Felipe, para pasar a competir en el single abierto, por su cuenta. “Obviamente hubo diferencias, pero supieron aceptar lo que uno quería”, explicó al recordar el momento en que comunicó la decisión.

“Fue una decisión dura, porque uno viene destacándose en la categoría de peso ligero, entonces puede seguir destacándose en esa categoría”, dijo Cetraro a la diaria. En el single pesado “se enfrenta con gente más grande, de más peso y más fuerte con respecto a uno, que pesa 72 kilos”, reconoció. Sus posibilidades de destacarse se ven afectadas por este nuevo entorno. “Sé que va a ser más duro; esto es un desafío para mí y una cosa que me caracteriza es que me gustan los desafíos. Mi sueño es ser campeón olímpico, eso no cambió por ahora y para eso entreno día a día”, agregó el campeón sudamericano de la prueba en la que, por primera vez, se medirá a nivel mundial.

Cetraro abundó en detalles sobre las razones de su decisión. Explicó que el proyecto en 2022 fue irse juntos a vivir a Sevilla. “Después las cosas se complicaron porque Felipe se tuvo que ir a Uruguay, y a raíz de eso fue mi decisión, porque yo sé que estando en España alcanzamos lo que se logró el año pasado”, valoró. Al respecto, volcó la opinión de que “hay que estar en Europa para poder entrenar con gente muy buena, estar cerca de las competencias y poder ir a participar a mayor cantidad. Yo había dado ese salto, había tomado esa decisión, había dejado a mi familia de lado para hacer todo al 100%”, contó. “Si hay algo que me caracteriza es siempre ir por todo. No veía que eso se pudiera hacer en el sentido de que uno está viviendo en Sevilla y el otro en Uruguay”.

“Aunque la realidad es que remando tres meses al año el bote anda muy bien”, Cetraro no quiso quedarse con la sensación de no estar dando su máximo. “En single, sea cual sea el resultado, es producto de saber que uno dio todo. Ahora estoy entrenando duro y disfrutando del proceso, porque no sirve de nada estar yendo hacia un objetivo y no estar disfrutando del proceso”, explicó.

“Por suerte, siempre hay un compañero que está ahí a la par nuestra; hoy es Mauricio López y pudieron hacer dupla con Felipe. En los Prepanamericanos fueron medalla de bronce con apenas un mes remando juntos y estoy contento por ellos”, concluyó Cetraro.

“Están en diferentes botes y por diferentes caminos; veremos cuál será el desempeño de cada uno en los botes donde estarán participando. Queda mucho tiempo por delante y todo lleva su tiempo de maduración”, opinó Borchi. “Los resultados en las competencias venideras nos darán una idea más clara de dónde estamos y cómo estamos. A la gente hay que verla competir para poder tener una visión más clara de todo”, recalcó el conductor del grupo.

La Copa III

La Copa del Mundo tiene tres etapas. La primera se disputó en mayo en Zagreb, Croacia. La segunda fue en Varese, Italia, durante junio. Al bote mejor posicionado de cada país en cada categoría se le otorgan puntos. Son ocho para el primero y decrecen de a un punto por posición sucesivamente hasta el séptimo, que recibe una unidad. Luego de los tres eventos, hay campeones de la Copa del Mundo en cada categoría y en el acumulado por países.

No hubo botes uruguayos en ninguna de las dos primeras instancias. Solamente en dos categorías los campeones se repitieron. Casualmente, se trata de dos de las tres pruebas en las que habrá representación celeste.

Oliver Zeidler, alemán, va por el hattrick en single abierto. Sus principales retadores son Sverri Nielsen, de Dinamarca, y Stefanos Ntouskos, vigente campeón olímpico oriundo de Grecia. Nielsen precisa ganar esta etapa y que Zeidler no se suba al podio para arrebatarle el título.

Ahí, Cetraro llega con la expectativa de “venir a ver dónde estamos, qué puntos hay que mejorar, porque el objetivo está puesto en setiembre, que es el Mundial, poder clasificar a los Juegos Olímpicos entre los nueve mejores”.

Los suizos Raphael Ahumada Ireland y Jan Schaeuble son los vencedores de las dos primeras etapas en el doble par peso ligero y ya tienen asegurada la copa. Son además los campeones europeos y van a enfrentar por primera vez en la temporada a los vigentes campeones olímpicos y mundiales, Fintan McCarthy y Paul O’Donovan, de Irlanda, quienes todavía no remaron este año en el evento. Será un espectáculo.

Klüver conoce a los irlandeses porque compartió la final en Tokio contra ellos y los vio subirse al podio. Ahora se suma Machuca López para empezar a descifrar cuál es el potencial de esta dupla entre las 27 que se presentarán en Lucerna.

Rodas y Zócalo participaron en las tres etapas de la Copa del Mundo 2022 (en las que terminaron 11º, 12º y 19º) y quedaron cuartos en la final del Mundial sub 23 de ese año. En su prueba habrá ahora 31 botes; entre ellos, Roman Roeoesli y Andrin Gulich, de Suiza, son señalados por World Rowing como “una de las tripulaciones más sorprendentes del año”. Gran Bretaña y Croacia también están peleando el título. El objetivo ambicioso para los uruguayos es poder mejorar lo hecho en la etapa III de 2022, cuando fueron 19º entre 21 ganando la final D, y poder meterse al menos en una final B, como lo hicieron en las etapas I y II del año pasado, es decir, quedar entre los mejores 12 botes.

En cada prueba los tiempos de las series serán rankeados para ordenar la clasificación en caso de que surjan imprevistos climáticos que obliguen a alterar los cronogramas de competencia. Estas serán en la mañana del viernes. Ese mismo día, pero en el turno vespertino, comenzarán los repechajes y cuartos de final de cada prueba y las competencias se prolongarán durante todo el fin de semana hasta llegar a las finales el domingo. En el sitio web de World Rowing habrá streaming en vivo solamente de las finales A, el domingo.

