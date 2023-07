Luis Suárez no pudo disputar el encuentro de Gremio ante Bahía porque se sintió en el calentamiento. El duelo correspondiente a la Copa de Brasil y finalizó en empate 1-1. Felipe Carballo, el otro uruguayo que juega en el conjunto gaúcho, disputó 82 minutos.

A 20 minutos del inicio del duelo entre Gremio y Bahía, Luis Suárez se bajó del listado de los jugadores a disposición. El entrenador, Renato Gaúcho, mandó a la cancha a Vina para sustituirlo, el mismo reemplazo que utilizó para el segundo tiempo del sábado, cuando Gremio jugó ante el mismo rival y ganó 2-1 por el Brasileirão.

Este martes, en la conferencia de prensa posterior al partido, Gaúcho explicó que Luis “quería volver a jugar, pero el dolor no se lo permitió”, y aclaró que lo seguirá teniendo en cuenta: “Lo haría todo de nuevo y de ahora en adelante será así. Cuando me pida jugar y me dé confianza, va a jugar”, sostuvo.

El Pistolero está atravesando un mal momento por una dolencia en su rodilla que acarrea desde hace algunos años. Desde hace algunas semanas su salud está en el tapete de las noticias.

Lo que comenzó siendo un rumor luego fue confirmado por el propio presidente de Gremio: “La cosa es seria”. El mandatario de Gremio llegó a sostener que el uruguayo pensó en retirarse e incluso despidió al vicepresidente de la institución “por contradecirlo al decir que Suárez no buscó a la dirigencia de Gremio para decir que se quería retirar”.

En el medio, el propio jugador dio a entender que no está en sus planes dejar el fútbol cuando festejó uno de sus últimos goles con un gesto que significó algo así como “sigan hablando”, mostrando que aún está vigente a pesar de la complicada situación.

Lo que sigue

Según Ovación, el salteño quiere viajar a España para comenzar un tratamiento a largo plazo con su médico Ramón Cugat, que consiste en la reconstrucción del cartílago de su rodilla derecha, por lo que estaría varios meses sin jugar al fútbol. Esta decisión todavía no se concretó porque Gremio aspira a que Suárez esté el menor tiempo posible afuera y, por ende, prefieren que lleve adelante un tratamiento a corto plazo.

Actualmente, el delantero se está sometiendo a un tratamiento preventivo con medicación para soportar los dolores y poder jugar los partidos.

Lo próximo para el conjunto de Porto Alegre son los duelos ante Botafogo y Corinthians, correspondientes al Brasileirão, y el partido de vuelta ante Bahía por la Copa de Brasil, en Porto Alegre.