Barcelona debutará este martes en la Champions League ante el equipo belga Royal Antwerp F.C. Lamentablemente, el defensor uruguayo Ronald Araújo no entró en la convocatoria para jugar en ese encuentro por la lesión que sufrió en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Desde el 17 de agosto, cuando Barcelona confirma la lesión, Araújo se encuentra en recuperación y el lunes completó una sesión de entrenamiento por primera vez. No obstante, el equipo médico del club aún no le ha dado el alta. A raíz de su lesión, Araújo no pudo ser tenido en cuenta por el técnico Marcelo Bielsa para los partidos de la Selección Uruguaya en las eliminatorias para el mundial de 2026 ante Chile y Ecuador.

Cabe recordar que el central tampoco pudo estar a la órden en la gira asiática de marzo, que llevó al combinado celeste — dirigido aún por Marcelo Broli— a jugar ante Japón y Corea del Sur, debido a una lesión en el aductor del muslo izquierdo que sufrió por esas fechas. Posteriormente, en el debut de Bielsa en la doble fecha FIFA ante Nicaragua y Cuba, disputadas en junio, Araújo tampoco fue convocado por motivos médicos.

Su último partido con la selección celeste fue ante Irán el 23 de setiembre de 2022. En ese encuentro, Araújo debió abandonar la cancha al primer minuto. Posteriormente se confirmó que había sufrido un desgarro en el tendón del aductor de la pierna derecha, lesión por la que se sometió a una operación que lo dejó sin disputar partidos en Qatar 2022.