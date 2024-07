Volverá a competir el próximo jueves a las 4.50 para buscar un lugar en la final.

Bruno Cetraro clasificó entre los 12 mejores de los Juegos Olímpicos París 2024 y se metió en la semifinal A/B, después de terminar tercero en su serie de cuartos de final en la categoría single abierto. El próximo jueves a las 4.50, Cetraro buscará un lugar en la final.

Con un tiempo de 6.51,43 minutos, el remero uruguayo quedó detrás del neozelandés Thomas MacKintosh (6.48,01) y el danés Sverri Nielsen (6.49,69), con quien estuvo muy parejo durante toda la regata. El uruguayo se impuso al brasileño Lucas Verthein Ferreira (6.55,36), campeón en los Panamericanos, y, como era de esperarse, también estuvo por delante del monegasco Quentin Antogelli (6.58,89) y del hongkonés Hi Chun Chiu (7.13,70).

Cetraro salió a hacer una regata que pudiera controlar en todo momento. Con ese objetivo, arrancó muy fuerte en los primeros 250 metros, donde logró posicionarse en primer lugar. Luego, el neozelandés lo pasó y controló el primer lugar, pero el uruguayo se mantuvo segundo, tratando de tomar como referencia al danés y mantenerse por delante. El brasileño no pudo seguir el ritmo del uruguayo y el danés: se mantuvo diez metros atrás de ambos durante la mayor parte de la regata.

En los últimos 500 metros, Cetraro sostenía el segundo lugar, pero el danés –cuarto en los Juegos Olímpicos Tokio 2021– logró pasarlo. En el remate, el uruguayo bajó la intensidad con la tranquilidad de que el brasileño venía varios metros atrás.

Cetraro continúa con una presentación impecable en París 2024. La última vez que Uruguay estuvo entre los 12 mejores de remo en singles fue en 1988, cuando Jesús Posse logró el puesto 11º.

El próximo jueves, a las 4.50 de la madrugada uruguaya, Cetraro buscará un lugar en la final, para lo que necesita volver a posicionarse entre los tres mejores de su regata. En esa instancia se enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda, Países Bajos, Lituania y Japón.

Cetraro: “El objetivo era pasar entre los tres primeros”

“Contento por haber dado un pasito más. Reafirma todo este camino, reafirma el creer en uno. Me bajé del bote y me puse a llorar, porque es hacer realidad otro sueño, seguir avanzando, seguir creciendo en este camino. La regata de hoy me dio mucha vida”, expresó Cetraro luego de la competencia.

Con relación a la regata, el remero uruguayo sostuvo que sabía de antemano que “iba a ser dura” por el nivel de sus competidores: “Estaba el muchacho de Nueva Zelanda, que era medalla, estaba Dinamarca, que siempre está en posición de medalla o final y está en el cuarto puesto siempre”. También señaló que se jugaba el puesto con el brasileño, con quien “siempre” tiene “una rivalidad”.

“La idea era prenderse con Nueva Zelanda y con Dinamarca para que nos fueran llevando, o sea, ir en ese duelo para ir alejando lo más que pudiera a Lucas, pero Lucas también se prendió a la regata. Fuimos todo el tiro en segunda posición. El objetivo era pasar entre los tres primeros, luego que vi que al final Lucas soltó, yo solté también y me pasó el de Dinamarca”, agregó.