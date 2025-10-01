Luis Enrique, entrenador de PSG, al llegar a la conferencia de prensa previa al partido entre Barcelona y París Saint-Germain, en el Estadio Olímpico LLuís Companys.

Lo recaudado se destinará a una fundación creada por la familia del entrenador de PSG, Luis Enrique, que da acompañamiento a infancias con enfermedades graves.

Primero fue Barcelona el que emitió un comunicado en el que anunciaba la subasta de las camisetas de los futbolistas del partido entre el equipo blaugrana y PSG en Montjuic por la Champions League, para donar lo recaudado a la Fundación Xana.

La Fundación Xana fue creada por la familia de Luis Enrique, actual entrenador del club francés y figura del club Barcelona y de la selección española, luego del fallecimiento de su hija, para ofrecer acompañamiento integral, médico, social y emocional a infancias con enfermedades graves y a sus familias. Xana Martínez Cullell, hija del entrenador español y su esposa Elena Cullell, falleció a los 9 años por un osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo.

Según informó el club catalán, el dinero se destinará, por un lado, al programa Pulseres Blaugranes de la Fundación Barça, que tiene como objetivo humanizar la estancia hospitalaria de larga duración de niños y adolescentes con enfermedades graves, y, por otro lado, directo a la Fundación Xana. Barcelona señaló en la misiva que “este apoyo se enmarca en la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones”.

Por su parte, el club parisino lució el logotipo de la fundación en su camiseta, debajo del número, y luego también anunció en sus redes sociales que las camisetas serán subastadas próximamente para sumarse a la donación.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Luis Enrique agradeció al presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, en nombre de la Fundación Xana. Vale recordar que la iniciativa de la fundación fue recientemente premiada en la gala del Balón de Oro con el Premio Sócrates, que destaca la mejor labor humanitaria en el fútbol a nivel mundial y lleva el nombre del futbolista brasileño fundador del movimiento La Democracia Corinthiana, en oposición a la dictadura militar de Brasil durante la década de 1980.

“Querría dar las gracias al presidente por su gesto increíble de poner el nombre de la Fundación Xana en la camiseta del París Saint-Germain contra el Barça. Nos parece un gesto muy especial el hecho de tener esta visibilidad para seguir ayudando a familias y niños”, dijo el entrenador español.

Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique, patrona de la Fundación Xana, habló con la prensa previo al encuentro y señaló: “Va a ser un partido que se va a ver por todo el mundo, y que tenga puesto Fundación Xana en la camiseta es súper bonito”.