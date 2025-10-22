Jude Bellingham celebra su gol durante el partido de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Juventus, el 22 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid, con Federico Valverde como capitán y lateral derecho, le ganó un partidazo a Juventus en el Bernabéu; Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich golearon.

Este miércoles se jugaron los nueve partidos pendientes de la tercera fecha de la UEFA Champions League, que empezó este martes. El duelo destacado de la jornada tuvo lugar en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid de Xabi Alonso recibió a la Juventus que dirige el croata Igor Tudor. Fue un partidazo en el que ambos arqueros fueron clave, aunque el dominio en el juego fue casi siempre merengue.

El gol del triunfo del Madrid lo hizo Jude Bellingham en los primeros minutos del segundo tiempo, pero el mérito fue todo de Vinícius Júnior, que armó una hermosa jugada desde su zona predilecta de operaciones, dentro del área y sobre la izquierda del ataque, donde mareó a tres defensores y definió cruzado de zurda. El tiro rastrero dio en el palo y le llegó al inglés, que sólo tuvo que empujarla con el arquero ya en el piso.

Federico Valverde jugó los 90 minutos con la cinta de capitán y desde el arranque en la posición de lateral derecho, la que hace unas semanas le había costado cierta polémica en España y ante una parte de la hinchada merengue, luego de que declarara que no era su posición natural. Jugó un buen partido y tuvo su habitual despliegue físico, hasta una corrida a toda velocidad en la última para liderar un contragolpe que podría haber aumentado la ventaja de Real Madrid, pero que el uruguayo no terminó bien.

El otro volante de la selección uruguaya que tuvo actividad este miércoles fue Rodrigo Bentancur, que fue titular en la visita de Tottenham a Mónaco. El uruguayo salió sustituido a los 60 minutos y el partido se terminó sin goles, en uno de los dos empates 0-0 que registró la jornada, sumado al del choque entre Atalanta y Slavia Praga en Bérgamo. Por su parte, Maximiliano Araújo también jugó desde el arranque en la valiosa victoria que consiguió Sporting de Lisboa en casa ante el Marsella. El equipo portugués empezó perdiendo, pero jugó todo el segundo tiempo con un hombre de más y consiguió dar vuelta el resultado. Araújo recibió la amarilla en la adición final y, por las dudas, el director técnico Rui Borges lo sacó. Por último, cabe destacar la presencia de Lucas Torreira en Galatasaray, también titular en otra de las victorias locales que registró la fecha, con el triunfo del conjunto turco 3-1 frente al Bodø/Glimt noruego. El ex Arsenal y Atlético de Madrid salió cerca del final, cuando el técnico buscaba reforzar el mediocampo y asegurar la victoria.

La jornada de hoy no tuvo la abundancia goleadora de la de ayer (que registró 43 goles en 9 partidos), pero sí hubo triunfos abultados de algunos equipos que, de antemano, se perfilan como posibles candidatos al título. El Chelsea de Enzo Maresca vapuleó 5-1 a Ajax –el ecuatoriano Moisés Caicedo volvió a convertir, y también Enzo Fernández, de penal– y con idéntico marcador se impuso Liverpool de visita ante Eintracht Frankfurt, mientras que Bayern superó 4-0 –Lucho Díaz hizo un golazo y no faltó el tanto de Harry Kane– a Brujas en Múnich.

A primera hora, en San Mamés, Athletic Club le ganó 3-1 al Qarabağ de Azerbaiyán, con un doblete de Gorka Guruzeta.

Tras esta tercera fecha, cinco equipos lideran la tabla con puntaje perfecto: PSG, Bayern, Inter, Arsenal y Real Madrid. Les siguen con 7 puntos Borussia Dortmund y Manchester City. Newcastle, con 6, cierra la lista de los primeros ocho, que son los que pasan directo a octavos de final, aunque todavía queda mucho por jugar.