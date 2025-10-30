El carbonero, reciente campeón, se suma a Defensor Sporting como los únicos dos equipos en levantar el trofeo nacional.

La Copa Uruguay es un torneo nuevo que apenas va por su cuarta edición. Hasta el momento, Defensor Sporting era el único campeón del certamen con tres títulos consecutivos; con el triunfo de ayer en el Estadio Centenario por 2-0, Peñarol se sumó a la escueta lista de clubes que saben cuánto pesa el trofeo.

La Luz, Montevideo City Torque, Nacional y ahora Plaza Colonia fueron segundos en las ediciones disputadas, con la particularidad que tanto merengues como ciudadanos militaban en segunda división al momento de llegar a la definición del torneo.

Defensor Sporting fue el único que estuvo entre los cuatro mejores en todas las disputas de la Copa Uruguay. Peñarol llegó tres veces, con la excepción de 2024, cuando no se presentó a jugar el torneo que lo emparejaba en la primera fase ante Piriápolis Fútbol Club. Montevideo City Torque accedió a semifinales en dos oportunidades, mientras que La Luz, Progreso, River Plate, Nacional, Boston River, Plaza Colonia y Racing lo hicieron una vez.

El premio mayor que quedó sin efecto

Por primera vez, la Copa Uruguay otorgaba el cupo de clasificación como Uruguay 4 para la próxima Copa Libertadores de América; en ediciones anteriores el premio era un lugar en Copa Sudamericana.

En el caso de Peñarol, desechará lo ganado ya que tendrá una mejor ubicación por la tabla anual del campeonato uruguayo de primera división. Si el carbonero corona la obtención del Clausura en las últimas dos fechas y le gana la semifinal a Liverpool, irá directo a fase de grupos de la Libertadores. En caso de perder ante el negriazul, será Uruguay 3. Lo mismo sucederá si no logra coronarse en el actual torneo corto, ya que la clasificación del año lo tiene en el segundo lugar.