Por su parte, Nacional se reunió con el Tribunal Arbitral Supremo y reclamó la quita de puntos al inicio del Clausura, por los incidentes en la final del Intermedio ante el aurinegro.

Nacional se reunió este viernes con el TAS (Tribunal Arbitral Supremo). El tricolor usó el encuentro virtual para reclamar la quita de puntos al inicio del Clausura, por los incidentes en la final del Intermedio ante Peñarol. Vale recordar que el fallo fue tomado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y ratificado por la Comisión de Apelaciones de la AUF. Con esos puntos, Nacional se aseguraría la Tabla Anual y pondría en aprietos a Peñarol en la definición del Torneo Clausura. Sin embargo, se estima que la respuesta del TAS al pedido de Nacional demore al menos unos 10 días.

En la reunión estuvo presente, en representación del club albo, Enrique Campos, quien actúa como delegado tricolor frente a la AUF, con un equipo de abogados brasileños en este caso. El TAS estuvo integrado por tres miembros: un argentino, un paraguayo y otro mexicano.

La pretensión de Nacional es revertir el fallo, reducir la pena a un punto y cumplir con la quita del mismo, o de los mismos en caso de negativa, en el Torneo Intermedio del 2026 y no en el Torneo Clausura, como le fue aplicado.

Campos declaró en diálogo con El Espectador Deportes: “Por el acuerdo al que se llegó respecto a la agenda, estimamos que el fallo no va a demorar mucho y somos optimistas de que esté antes de que termine la competencia”.

“Estuvimos siempre con el norte puesto en desplegar todas las acciones posibles para defender los intereses del club y tratar de demostrar lo que, a nuestro criterio, fue un error en la consideración de los fallos apelados”, agregó. “La resolución final estaría prevista para el viernes 24 de octubre” , concluyó.

Previo a la reunión, la Formación Arbitral había decidido y comunicado el rechazo a la participación del C. A. Peñarol en la audiencia (con Nacional) y en la solicitud de escritos, como había solicitado la entidad que preside Ignacio Ruglio. “Los motivos de esta decisión se comunicarán en el laudo final, que será público”, señaló la carta que firmó Antonio De Quesada, responsable de Arbitraje.

Defensor Sporting emitió un comunicado

El equipo de Parque Rodó, Defensor Sporting, el único que ostentaba, hasta esta edición, el título de campeón de la Copa Uruguay, emitió un comunicado manifestando su disconformidad con el arbitraje en el partido semifinal con Peñarol. El equipo carbonero venció a su par violeta e irá por el título frente a Plaza Colonia, que clasificó anoche tras dejar afuera a Racing de Montevideo. Matías Arezo y Maxi Silvera fueron los verdugos de Defensor , camino a la final que, por primera vez, deposita al campeón en la próxima Copa Libertadores de América.

En tiendas violetas reclaman que hubo penal de Emanuel Gularte sobre Juan Viacava en el primer tiempo y que el gol que le dio la victoria definitiva a Peñarol, convertido por Maxi Silvera, fue en posición fuera de juego. Vale recordar que el árbitro principal del partido fue Santiago Motta y que Daniel Fedorczuk estuvo en el VAR.

“Defensor Sporting Club manifiesta su profunda disconformidad con el equipo arbitral que disputó el encuentro entre nuestra institución y el Peñarol”, señalaron apenas pasadas algunas horas del partido disputado en el Parque Viera.

Casualmente, Defensor tendrá una especie de revancha con el aurinegro por el Torneo Clausura, en este caso en el Campeón del Siglo, por la penúltima fecha del Clausura. En la última lo hará con Nacional.

En este marco, la misiva sostiene: “Quedaremos muy atentos a las designaciones que se realizarán en los partidos del Campeonato Uruguayo, así como al desempeño de los equipos arbitrales en los próximos partidos que disputaremos, los cuales incluyen enfrentamientos con el Club Atlético Peñarol y Club Nacional de Fútbol”.

“En momentos de importantes cambios que se están dando en el fútbol uruguayo, se impone un verdadero y profundo cambio en todo lo que hace al arbitraje, el cual apunte a la equidad, transparencia y al trato igualitario para todos los clubes que integran la Asociación Uruguaya de Fútbol”, finalizó el comunicado.