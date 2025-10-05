El entrenador de Peñarol destacó el triunfo ante Danubio, explicó la razón por la que no jugó Ignacio Sosa y habló del doble 9 de Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Peñarol venció a Danubio 2-0 con sufrimiento y sin jugar bien. Tras el encuentro, Diego Aguirre habló en conferencia de prensa y destacó: “Es normal que estos partidos sean costosos y se sufra un poco en esta etapa decisiva; sabíamos que iba a ser difícil. El primer tiempo fue disputado y sin opciones de gol. Estoy contento con los jugadores que vinieron desde el banco porque somos un equipo y están todos para ayudar cuando tienen la posibilidad”.

Sobre la inclusión de Matías Arezo por Maximiliano Silvera y la posibilidad de que vuelvan a jugar juntos, explicó: “Arezo es un gran refuerzo que tuvimos, fue clave con un gol y una asistencia. Ojalá podamos seguir festejando los goles de los dos delanteros para acercarnos donde queremos”, comentó, y agregó: “Seguramente vuelva a pasar que jueguen juntos, es una posibilidad que también pensé para hoy, pero finalmente fuimos por otro lado”.

Ignacio Sosa quedó fuera del plantel por un golpe que le generó un problema muscular; no fue algo grave, y si hubiera sido otro tipo de partido, seguramente entraba como titular. Sobre esto, Aguirre dijo: “No quisimos arriesgarlo, tuvo un golpe y estuvo unos días entrenando diferenciado, pero va a estar a la orden el próximo partido. Falta mucho, tenemos que ganar las cinco fechas que quedan para estar tranquilos; que el campeonato esté encaminado no significa nada, porque si perdemos el próximo partido se complica todo. No siento que haya nada definido”.

Sobre las lesiones y los nuevos roles dentro del plantel, el entrenador explicó: “Estamos moviendo las piezas y buscando alternativas por las lesiones que se dieron. Venimos encontrando los rendimientos, y ganar ayuda para que todo transcurra en clima positivo. Tenemos una ventaja importante, pero falta mucho”.