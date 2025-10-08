El volante aurinegro tiene abierta una causa por “abuso sexual con acceso carnal”, y el 28 de octubre deberá comparecer en el juicio oral.

El miércoles 28 de octubre, Diego García, ex Liverpool, entre otros equipos, actual jugador de Peñarol, deberá comparecer en el juicio oral por la causa que mantiene abierta por “abuso sexual con acceso carnal”. La causa data de 2021, cuando García jugaba en Estudiantes de La Plata. La audiencia será vía Zoom.

En enero de este año García se integró a Peñarol, luego de buenos resultados con la camiseta del negriazul. En cierto momento estuvo Racing en pugna por el pase del jugador, pero el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, terminó por abrochar la contratación. Según el mandatario, desde lo futbolístico era el sustituto perfecto tras las partidas de Alan Medina y Leonardo Sequeira. En 2022, Nacional estuvo tras los pasos del futbolista, pero la causa abierta generó que el club albo desistiera de su contratación.

Tanto en Liverpool como en Peñarol también generó revuelo su llegada. En el carbonero se involucró la Comisión de Género del club e incluso se generó un contrato atípico con la entidad mirasol. La Secretaría de Género del carbonero tomará las previsiones del caso ante cualquier avance de la situación.

La denuncia contempla una pena de entre seis y 15 años de prisión efectiva en caso de ser encontrado culpable. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó el pedido de sobreseimiento y, por ese motivo, el caso llegó a juicio oral y público, a realizarse el 28 de octubre.

El futbolista fue acusado de abuso sexual con acceso carnal en febrero de 2021, mientras jugaba en Estudiantes de La Plata. La denunciante, jugadora de hockey sobre césped del club platense, explicó en su momento que estaba esperando para ingresar al baño, en una reunión entre futbolistas y jugadoras de hockey, cuando García la tomó por la fuerza y entró con ella al baño para golpearla y abusar de ella.

Luego de la denuncia, Estudiantes de La Plata activó sus protocolos de género y separó al jugador del plantel. Posteriormente, regresó a los entrenamientos, pero no volvió a jugar en la institución. Fue cedido a Talleres de Córdoba y a Patronato de Argentina. Luego de rescindir contrato, jugó en Emelec de Ecuador, Liverpool y finalmente Peñarol.