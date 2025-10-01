El floridense tenía 63 años y hacía varios meses peleaba contra el cáncer; en su carrera también vistió las casacas de Defensor Sporting y Liverpool.

A los 63 años falleció Juan Carlos de Lima, uno de los integrantes del grupo selecto en defender deportivamente a Peñarol y Nacional. Llevaba varios meses peleando contra el cáncer; su muerte fue en Florida, el lugar de su vida.

Comenzó su carrera en Real España y rápidamente pasó a Liverpool. Emigró por primera vez a Ecuador, donde vistió las camisetas de Universidad Católica, Deportivo Quito y Emelec. En Chile jugó para Universidad Católica y luego pasó a O'Higgins. En el medio se puso la de Botafogo de Brasil y volvió a Uruguay para jugar en el tricolor. En el retorno definitivo al paisito, estuvo en Defensor Sporting y luego fue a Peñarol, equipo en el que permaneció hasta 1999, cuando se retiró. Como entrenador, dirigió a la selección de Florida.

Campeón de América y del mundo

En Nacional jugó solamente en 1988, el último gran año de la institución, que se coronó campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental. En semifinales del torneo continental anotó el gol de la clasificación ante América de Cali, en Colombia. Contra el PSV Eindhoven de Holanda, en Japón, fue titular y convirtió su penal en la definición.

La institución tricolor publicó: “El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos de Lima, campeón de América y del mundo con Nacional en 1988”.

El de los goles importantes

De Lima hizo goles icónicos en clásicos que marcaron el quinquenio de Peñarol; los dos más recordados fueron en el estadio Centenario ante Nacional: el cuarto del triunfo 4-3 en el Clausura y el tercero del 3-2 del aurinegro en la semifinal.

Anotó 17 tantos en 45 partidos con la casaca carbonera, donde se coronó campeón uruguayo en 1997 y 1999. “El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Juan Carlos de Lima, uno de los protagonistas del segundo quinquenio de oro de nuestra institución”, posteó el club en redes sociales.