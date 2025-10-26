El fusionado le ganó a los locatarios 81-76, con brillante partido de Theo Metzger, que terminó con 30 puntos.

Ganarle a un equipo brasileño, de visitante, siempre es un batacazo. Defensor Sporting se sobrepuso a la derrota en la primera fecha ante Quimsa de Argentina y venció 81-76 a Corinthians.

El fusionado remó el partido de atrás: recibió 30 puntos en el primer cuarto y llegó a estar 14 abajo. Mejoró defensivamente en el resto del encuentro y el tercer chico fue clave, ya que colocó un parcial de 22-11 para pasar a comandar las acciones hasta el final.

Theo Metzger tuvo una noche soñada con 30 puntos y 11 rebotes, siendo la gran figura del encuentro. Duan Wilson aportó 16 unidades y Facundo Terra hizo 13, dentro de los destacados del conjunto de Gonzalo Brea.

A primera hora, Quimsa derrotó 88-59 a ABC de Ecuador y encaminó su clasificación. Ahora los de Santiago del Estero tienen dos triunfos, Defensor Sporting y Corinthians uno, cierra ABC con cero.

Se define el domingo

Por la última fecha, Sporting enfrentará a ABC de Ecuador a las 16.10. En el encuentro de fondo, a las 19.10, Corinthians va con Quimsa. Si el fusionado de Punta Carretas gana, clasificará sin importar el otro resultado.

Si ganan los argentinos y los uruguayos, clasifican los dos como primero y segundo, respectivamente. En caso de que haya triple empate, se define por los resultados y las diferencias obtenidas solamente entre los involucrados en la igualdad. Esto puede darse con triunfos de Sporting y Corinthians o con victorias de ABC y Quimsa.