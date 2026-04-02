La Vuelta Ciclista entró en la recta final de la competencia con la disputa de la octava etapa, que fue la novena carrera del certamen, ya que el miércoles hubo doble actividad con la contrarreloj.
El jueves, las bicicletas comenzaron a rodar una hora después del horario pactado en primera instancia, producto de un cambio organizacional. El recorrido de 168,2 kilómetros unió las ciudades de Cebollatí y Rocha.
Leonel Rodríguez ganó la cuarta etapa en esta competencia, confirmando que es uno de los mejores velocistas del país. La carrera fue intensa, como se preveía, y también como estaba en los planes, le comenzaron a pelear el lugar a Lucas Gaday, líder de la tabla general.
Hubo una escapada inicial de diez ciclistas, pero quedaron nueve que llegaron a sacar más de cuatro minutos de diferencia sobre el pelotón. Gaday no se preocupó por la escapada, ya que ninguno era una amenaza real en la general.
Los escapados del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré intentaron esperar a Bonilla, pero el Dolores Cycles bancó muy bien todos los intentos de ataque para conservar a su candidato a terminar la competencia con la malla oro.
La octava etapa quedó en manos de Rodríguez. Pablo Anchieri y Gaday completaron el podio. De esta forma, el ciclista argentino amplió diferencias en la tabla general, donde además logró una bonificación de cuatro segundos. Alejandro Quilci pasó al segundo lugar y ahora Bonilla está tercero.
La novena etapa, que tendrá lugar este viernes, partirá desde el 3 de abril, en Rocha, y culminará en Minas. Se recorrerán 165 kilómetros, se espera una carrera intensa como la del jueves, donde se puede empezar a encaminar la tabla general.
Clasificación General Individual
|1
|Lucas Gaday
|Dolores Cycles
|29:15:07
|2
|Alejandro Quilci
|Alas Rojas de Santa Lucía
|+30
|3
|Pablo Bonilla
|Náutico y de Pesca Boca del Cufré
|+45
|4
|Ignacio Maldonado
|Armonía Cycles
|+02:37
|5
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro
|+03:06
|6
|Anderson Maldonado
|Náutico y de Pesca Boca del Cufré
|+03:16
|7
|Germán Fernández
|Dolores Cycles
|+03:38
|8
|Pablo Troncoso
|CC Punta del Este
|+04:18
|9
|Matías Presa
|CC Cerro Largo
|+05:21
|10
|Roderyck Asconeguy
|Dolores Cycles
|+05:51
Clasificación General por Equipos
|1
|Dolores Cycles
|87:55:28
|2
|Náutico y de Pesca Boca del Cufré
|+35
|3
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|+1:54
Premio Cima
|1
|Sebastián Rodríguez
|Cerro Largo
|22
|2
|Armando García Olaya
|TaG Cycling
|11
|3
|Juan Luis Caorse
|Armonía Cycles
|7
Premio Regularidad
|1
|Leonel Rodríguez
|Náutico y Pesca Boca del Cufré
|72
|2
|Lucas Gaday
|Dolores Cycles
|57
|3
|Pablo Bonilla
|Náutico y Pesca Boca del Cufré
|38
Premio Sprinter
|1
|Matheus Constantino
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|14
|2
|Lucas Gaday
|Dolores Cycles
|11
|3
|Alejandro Quilci
|Alas Rojas de Santa Lucía
|10
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