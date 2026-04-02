Leonel Rodríguez, del Club Náutico y de Pesca Boca de Cufré. Malla Premio Regularidad, en el podio de la etapa 7 de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, el 1º de abril, en el Lago Merín.

El velocista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré ganó su cuarta etapa de la competencia, donde Lucas Gaday amplió ventaja en la tabla general.

La Vuelta Ciclista entró en la recta final de la competencia con la disputa de la octava etapa, que fue la novena carrera del certamen, ya que el miércoles hubo doble actividad con la contrarreloj.

El jueves, las bicicletas comenzaron a rodar una hora después del horario pactado en primera instancia, producto de un cambio organizacional. El recorrido de 168,2 kilómetros unió las ciudades de Cebollatí y Rocha.

Leonel Rodríguez ganó la cuarta etapa en esta competencia, confirmando que es uno de los mejores velocistas del país. La carrera fue intensa, como se preveía, y también como estaba en los planes, le comenzaron a pelear el lugar a Lucas Gaday, líder de la tabla general.

Hubo una escapada inicial de diez ciclistas, pero quedaron nueve que llegaron a sacar más de cuatro minutos de diferencia sobre el pelotón. Gaday no se preocupó por la escapada, ya que ninguno era una amenaza real en la general.

Los escapados del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré intentaron esperar a Bonilla, pero el Dolores Cycles bancó muy bien todos los intentos de ataque para conservar a su candidato a terminar la competencia con la malla oro.

La octava etapa quedó en manos de Rodríguez. Pablo Anchieri y Gaday completaron el podio. De esta forma, el ciclista argentino amplió diferencias en la tabla general, donde además logró una bonificación de cuatro segundos. Alejandro Quilci pasó al segundo lugar y ahora Bonilla está tercero.

La novena etapa, que tendrá lugar este viernes, partirá desde el 3 de abril, en Rocha, y culminará en Minas. Se recorrerán 165 kilómetros, se espera una carrera intensa como la del jueves, donde se puede empezar a encaminar la tabla general.

Clasificación General Individual 1 Lucas Gaday Dolores Cycles 29:15:07 2 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía +30 3 Pablo Bonilla Náutico y de Pesca Boca del Cufré +45 4 Ignacio Maldonado Armonía Cycles +02:37 5 Bruno Lemes Localiza Meoo / Swift Pro +03:06 6 Anderson Maldonado Náutico y de Pesca Boca del Cufré +03:16 7 Germán Fernández Dolores Cycles +03:38 8 Pablo Troncoso CC Punta del Este +04:18 9 Matías Presa CC Cerro Largo +05:21 10 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles +05:51

Clasificación General por Equipos 1 Dolores Cycles 87:55:28 2 Náutico y de Pesca Boca del Cufré +35 3 Localiza Meoo / Swift Pro Cycling +1:54

Premio Cima 1 Sebastián Rodríguez Cerro Largo 22 2 Armando García Olaya TaG Cycling 11 3 Juan Luis Caorse Armonía Cycles 7

Premio Regularidad 1 Leonel Rodríguez Náutico y Pesca Boca del Cufré 72 2 Lucas Gaday Dolores Cycles 57 3 Pablo Bonilla Náutico y Pesca Boca del Cufré 38

Premio Sprinter 1 Matheus Constantino Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 14 2 Lucas Gaday Dolores Cycles 11 3 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía 10

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