El campeón nacional de contrarreloj, Roderyck Asconeguy, hizo el mejor tiempo en la prueba de 19,4 km; su compañero de equipo Lucas Gaday, amplió diferencias con sus perseguidores.

El miércoles no fue un día más en la Vuelta Ciclista del Uruguay. Fue una jornada de etapa doble, donde primero se cumplió una carrera corta entre Melo y Río Branco, rápida, que sirvió de aperitivo para lo que vendría después, la contrarreloj. La primera tuvo a Lisandro Bravo (Cerro Largo) como ganador, quien se impuso en los 84,5 kilómetros; lo más destacado que dejó la segunda fue que situó a Lucas Gaday (Dolores Cycles) más fuerte que nunca de cara a las cuatro etapas que faltan para el cierre.

Así fue la doble jornada

En el inicio matinal hubo escapada temprana con el propio Bravo, los hermanos Ignacio y Anderson Maldonado (Armonía Cycles y Náutico y Pesca Boca de Cufré, respectivamente) y Bruno Lemes (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), quienes bancaron la parada durante casi 80 kilómetros para despegarse sin que el pelotón lograra cazarlos. La diferencia llegó a ser de casi dos minutos, pero en el cierre de la competencia, y cuando el pelotón apuró el paso, se juntaron un poco los tiempos. Tras el ganador, los Maldonado fueron segundo y tercero, respectivamente, lo que les sirvió para achicar distancias en la clasificación general.

Pero eso fue solo el comienzo, porque pasadas las 16.00 empezó la contrarreloj de poco más de 19 kilómetros, con circuito en la Laguna Merín. Al ser corta, la contra fue palo y palo y se jugó en dos planos: primero, ver quién la podía ganar; segundo, ver qué pasaba con los tres punteros de la general, quienes estaban separados por diez segundos entre primero y tercero.

El ganador fue Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles). El campeón nacional de la disciplina voló en ruta, cruzando la meta en un tiempo de 22:36.42; la buena performance le sirvió para relegar al segundo lugar al brasileño Joao Pedro Rossi (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), nada más ni nada menos que el campeón brasileño de contrarreloj, y a Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré), quienes completaron el podio con 22:56.85 y 23:00.91, respectivamente.

Dejando de lado el triunfo de Asconeguy, lo medular pasó a ser qué harían Gaday, Alejandro Quilci (Alas Rojas) y Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré). El argentino del Dolores Cycles hizo un tramo perfecto, con pedaleo redondo y mejor cadencia, concentrado y casi sin levantar el casco. Notable contrarreloj de un hombre que tiene como característica todo lo contrario: ser buen embalador, explotar en los metros finales de una carrera. Gaday hizo un tiempo de 23:32.55 y no solo defendió la malla oro, sino que amplió las diferencias con sus perseguidores. Quilci fue séptimo con 23:48.11 y Bonilla décimo con 24:04.19. Más allá de que siguen siendo los tres primeros de la general, la novedad es que Quilci le arrebató el segundo lugar a Bonilla (ver clasificación).

Clasificación General Individual 1 Lucas Gaday Dolores Cycles 25:22:34 2 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía +26 3 Pablo Bonilla Náutico y de Pesca Boca del Cufré +41 4 Ignacio Maldonado Armonía Cycles +02:23 5 Bruno Lemes Localiza Meoo / Swift Pro +03:02 6 Anderson Maldonado Náutico y de Pesca Boca del Cufré +03:12 7 Germán Fernández Dolores Cycles +03:34 8 Pablo Troncoso CC Punta del Este +04:14 9 Matías Presa CC Cerro Largo +05:15 10 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles +05:57

Clasificación General por Equipos 1 Dolores Cycles 76:17:37 2 Náutico y de Pesca Boca del Cufré +35 3 Localiza Meoo / Swift Pro Cycling +1:54

Premio Cima 1 Sebastián Rodríguez Cerro Largo 16 2 Armando García Olaya TaG Cycling 8 3 Pablo Anchieri CC Carmelo 6

Premio Regularidad 1 Leonel Rodríguez Náutico y Pesca Boca del Cufré 57 2 Lucas Gaday Dolores Cycles 47 3 Pablo Bonilla Náutico y Pesca Boca del Cufré 38

Premio Sprinter 1 Matheus Constantino Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 14 2 Lucas Gaday Dolores Cycles 11 3 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía 10

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