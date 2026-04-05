La selección uruguaya de fútbol tendrá dos partidos como visitante y uno como local: debe sumar para mejorar su situación en la tabla de posiciones.

En la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, el equivalente a la eliminatoria masculina, se está por desatar el nudo rumbo al próximo Mundial de Brasil en 2027. Desde el 10 de abril comenzará a jugarse la primera de tres fechas seguidas, y tras ellas quedarán solo dos etapas para saber quiénes serán las dos selecciones que clasifiquen directamente y las dos que vayan al repechaje intercontinental.

Uruguay necesita levantar y esa es la meta. El combinado dirigido por Ariel Longo está en el penúltimo puesto con dos puntos en tres partidos. La tabla la lidera Venezuela con 8, con 7 hay tres selecciones: Argentina, Chile y Colombia; luego vienen Ecuador con 5, Paraguay y Perú tienen 3, y por debajo de la celeste solo está Bolivia con 1 punto.

La hoja de ruta de la celeste es la siguiente: el 10 de abril visitará a Perú en Cusco, luego enfrentará a Bolivia el 14 en El Alto y, por último, recibirá a Chile en Montevideo el sábado 18, en todos los casos a las 18.00 de nuestros relojes. Como sugiere la tabla, ganar lo más que se puede es el objetivo. No será fácil, porque los partidos como visitante tendrán el agregado de la altura, situación que siempre es exigente para las futbolistas uruguayas.

Las mujeres celestes fueron arribando al Complejo hasta completar el núcleo, entrenaron durante la semana pasada, y viajarán a Lima el lunes 6.