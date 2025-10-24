El fusionado consiguió nivelar un partido que había empezado muy mal, pero en el final lo perdió por un doble frente al rival argentino que se alza como candidato en el grupo C.

En el polideportivo de Corinthians, en San Pablo, dio inicio la actividad del grupo C de la Liga Sudamericana de Básquetbol, que tiene a Defensor Sporting como único representante uruguayo.

El equipo que dirige Gonzalo Brea enfrentó al Quimsa de Santiago del Estero en un partido clave para sus pretensiones de avanzar en el torneo. El conjunto argentino es, en los papeles, el más fuerte del grupo, en el que también compiten el local Corinthians y el ABC Camp de Ambato, Ecuador.

Defensor Sporting tuvo un pésimo arranque en el partido y terminó el primer tiempo 17 puntos abajo. No encontró fluidez en su juego ofensivo ni tampoco respuestas defensivas ante un rival que tuvo en el base Diego Figueredo y en sus extranjeros, Jerome Meyinsse y el ex Peñarol Brandon Robinson, a sus principales figuras.

En el equipo que dirige Leandro Ramella —técnico que pasó por Aguada y como asistente de Ruben Magnano en la selección uruguaya— se destacaron también el experimentado Nicolás Romano y Leonardo Lema, jugador que tuvo un breve pasaje por el conjunto fusionado y otro en Nacional en el básquetbol uruguayo.

Defensor cambió la actitud, mejoró el aspecto defensivo y torció el partido luego del entretiempo, con aportes fundamentales de Facundo Terra, de Duane Wilson intermitentemente y de Theo Metzger, que cerró el partido con 22 puntos y 10 rebotes. En el tercer cuarto, Sporting tuvo un parcial de 29-17, y en el último cuarto consiguió por primera vez estar arriba en el marcador. Pero los santiagueños se mantuvieron a tiro y consiguieron cerrarlo sobre el cierre, con marcador final de 78-76.

Corinthians y ABC Camp cierran la primera jornada del grupo C esta noche. Mañana, a las 19:10, Defensor enfrenta al equipo brasilero, y cierra su participación en el grupo el domingo ante los ecuatorianos. Los dos primeros del grupo avanzarán a cuartos de final.