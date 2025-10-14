El carbonero se impuso de visitante 87-62, con Santiago Véscovi como gran figura; en el arranque de la segunda fecha ganaron Aguada y Defensor Sporting.

El clásico entre Nacional y Peñarol se reanudó luego de la suspensión del viernes pasado y fue todo en dos colores. El pico empezó con el carbonero arriba 17-13 y luego la visita siguió ejerciendo la superioridad en el juego y en el score para irse 13 arriba al descanso largo.

El tricolor intentó reacciones más vinculadas a lo anímico que al juego, pero los de Leandro García Morales llegaron a tener 30 de renta y terminaron ganando por amplio margen: 87-62.

Santiago Véscovi fue la gran figura de la noche, con 30 puntos –tiró para 38– y 5 rebotes en su debut en la primera división del básquetbol uruguayo. Emiliano Serres aportó 12 unidades desde la banca, igual número de tantos que metió el extranjero debutante Greg Whittington.

Los 25 puntos marcan la mayor diferencia en un clásico desde que se juega la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). La victoria máxima de Peñarol, hasta ayer, era por 20 tantos de diferencia, en la primera ronda de la LUB 2023-2024, cuando el aurinegro se impuso 97-77 el 12 de diciembre de 2023, también en el Polideportivo del Gran Parque Central. Además, el carbonero rompió una racha de cinco derrotas consecutivas ante Nacional: no le había ganado en toda la temporada pasada.

Nacional, por su parte, tiene el récord en 18 de renta, 85-67, que data del 18 de marzo de 2021, un partido que se jugó en Florida, en plena pandemia, por la primera fecha de la LUB especial de ese año. Fue el primer clásico de la actual denominación de la LUB, que se suman a los jugados antes en el llamado Torneo Federal. Los 62 puntos de anoche son la peor marca de tantos anotados de cualquiera de los dos equipos en clásicos de LUB.

Arrancó la segunda fecha con triunfos de Aguada y Defensor Sporting

Si bien el clásico fue el último partido de la primera fecha, en la noche del lunes hubo dos encuentros que dieron inicio a la segunda etapa. Defensor Sporting derrotó 98-84 a Hebraica y Macabi en el gimnasio de Welcome; Duane Wilson fue la gran figura con 24 puntos, mientras que Dion Wright colaboró con 20 unidades. El fusionado lo quebró en el segundo tiempo y ya tiene dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, siendo el único líder de la tabla de posiciones hasta el momento.

Aguada también sumó su segundo triunfo en fila, pero recién llegó a registro neutro, porque comenzó el certamen con una quita de dos puntos por la sanción impuesta en la temporada pasada. El rojiverde se estrenó como local con una victoria 118-105 sobre Urunday Universitario, con siete jugadores en doble dígito y Earl Clark como goleador con 26 unidades. A los de Germán Cortizas les costó imponerse de arranque, pero dominaron desde el segundo cuarto y bancaron bien alguna reacción del rival que no tuvo al extranjero Eric Damers por un pequeño desgarro.

La segunda fecha continuará este martes a las 20.30 con Goes ante Biguá en Plaza de las Misiones en un duelo de perdedores en el debut. En un partido caliente por la parte baja, Cordón recibirá a Unión Atlética a las 21.30; ambos perdieron en el arranque.

La fecha se cerrará el jueves con los rezagados del pico clásico: Nacional visitará a Welcome a las 20.30 y Peñarol recibirá a Malvín a las 21.15.