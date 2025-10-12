En la primera fecha ganaron Hebraica y Macabi, Aguada, Defensor Sporting, Urunday Universitario y Malvín; la segunda se disputará entre lunes y jueves.

Comenzó la Liga Uruguaya de Básquetbol con la primera fecha que quedó inconclusa porque el clásico entre Nacional y Peñarol se suspendió al término del primer cuarto, cuando el carbonero ganaba de visitante 17-13. Lo que se jugó fue larguísimo, duró más de media hora por problemas de conectividad en los tableros del Polideportivo del Gran Parque Central. Al finalizar el primer período, los árbitros decidieron suspender el cotejo.

En lo disputado se lesionó Mauro Oglivie, pívot panameño que defiende al tricolor, tendrá aproximadamente un mes de recuperación. El encuentro se retomará el lunes a las 21.15. Vale recordar que el bolso llegó a este encuentro con Patricio Prieto, Luciano Parodi y Marcos Cabot entre algodones.

Santiago Véscovi fue el mejor del ratito de partido con ocho unidades, mientras que Nacional venía en reacción con parcial de 5-0 en el cierre del primer cuarto.

Los ganadores de la primera fecha

Aguada consiguió un triunfazo ante Biguá por 90-87 en Villa Biarritz. Juan Santiso –20 puntos– tuvo un gran cierre de encuentro, incluyendo el doble final que liquidó el cotejo. El rojiverde, que arrancó en negativo por una sanción de la temporada pasada, necesita llegar rápido a la neutralidad. Earl Clark fue el goleador con 25 unidades mientras que Santiago Vidal influyó con 11 unidades y 10 asistencias.

En otro hermoso partido, Hebraica y Macabi derrotó 84-81 a Unión Atlética en el gimnasio de Larre Borges. En ese cotejo, un parcial que salió desde la tribuna azulgrana mostró una bandera de Palestina a los rivales, identificados con Israel y la comunidad judía, algo que había quedado prohibido por las autoridades de la Liga Uruguaya en la previa al torneo. En lo basquetbolístico, Gastón Semiglia y Federico Haller pusieron las conversiones claves que inclinaron la balanza en favor de los dirigidos por Leonardo Zylbersztein.

La gran sorpresa de la primera fecha fue el triunfo de Urunday Universitario sobre Welcome, sobre todo por la diferencia de 40 puntos: 113-73. Tras un primer tiempo de relativa paridad, el trámite se quebró en el tercer cuarto, cuando el estudioso colocó un parcial de 31-13. Santiago Massa, llegando desde el banco, fue figura con 18 puntos.

En este juego, al ganador lo dirigió Mauricio González, pero José Ángel Samaniego, quien fue contratado como entrenador, estuvo anotado como planillero, vio el partido desde el banco y realizó indicaciones con la tablita en minutos de tiempo. Hay pruebas fílmicas y de imagen. El español no tiene validez en su título para ejercer en Uruguay, desde el gremio de entrenadores creen que dirigió y por eso realizaron la denuncia al Colegio de Entrenadores, que depende de la Federación Uruguaya de Básquetbol y estudiará el caso para ver si amerita sanción.

El viernes, Defensor Sporting debutó con triunfo 102-91 sobre Goes, apoyado en el gran trabajo anotador de Facundo Terra, Theo Metzger y el extranjero Dion Wright. En el elenco goense hubo un flojo trabajo de los foráneos y el equipo lo sintió.

El sábado, Malvín sufrió más de la cuenta para vencer a Cordón, pero lo terminó sacando con cierta holgura por 85-78 dominando los puntos en la pintura y los rebotes. El playero es otro que arranca con puntaje negativo por sanciones anteriores y necesita sumar imperiosamente de arranque; cuatro jugadores anotaron doble dígito en puntos.

La segunda fecha entre lunes y jueves

El lunes comenzará la segunda fecha, pese a que será el día que también termine la primera con el pico del encuentro entre Nacional y Peñarol. A las 20.30, Aguada recibirá a Urunday Universitario en choque de ganadores, mientras que Defensor Sporting y Hebraica y Macabi jugarán un partidazo en el gimnasio de Welcome.

El martes, a las 20.30, Goes va con Biguá en Plaza de las Misiones y, en un partido caliente por la parte baja, Cordón recibe a Unión Atlética a las 21.30. La fecha se cerrará el jueves con los rezagados del pico, el bolso visita a Welcome a las 20.30 y el carbonero recibe a Malvín 21.15.