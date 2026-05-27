Liga Uruguaya: Peñarol barrió a Defensor Sporting y es el primer finalista

El carbonero cerró 3-0 la serie con un triunfo más apretado que los anteriores y con preocupación por la lesión del base Santiago Véscovi, ya descartado para las finales.

Este martes, en el Palacio Peñarol y sin público local por la sanción disciplinaria que arrastra, el carbonero cumplió con su rol de favorito, que enfatizó en los dos primeros juegos, y liquidó la serie ante Defensor Sporting con su tercera victoria al hilo, 93-81.

El fusionado llegó dispuesto a dar pelea para intentar estirar la definición y forzar otro juego. Fue un partido mucho más parejo y cerrado que los anteriores, en los que el equipo dirigido por Leandro García Morales se había impuesto con diferencia de 50 y 20 puntos. Los de Gonzalo Brea batallaron y se mantuvieron bien a tiro hasta el tercer cuarto (en el primero, llegaron a estar arriba por 9, por primera vez en toda la serie), pero Peñarol consiguió resolverlo en el último, cuando el violeta ya se quedó sin respuesta frente a los golpes finales del aurinegro para abrir la ventaja definitiva.

Defensor Sporting se despide de la liga con un juego más acorde a lo que fue su temporada y su buen camino hasta las semifinales, y para eso contó con una destacada actuación de Facundo Terra, líder de tanteo con 23 puntos, y de Theo Metzger con 16, además de los aportes de Mauro Zubiaurre. Victor Rudd, con problemas en el tobillo, no tuvo incidencia en el juego, mientras que también Federico Soto llegó limitado por problemas físicos.

Por el aurinegro, Martín Rojas volvió a ser constante como en toda la serie y se despachó con un doble-doble de 15 tantos y 12 rebotes, además de dar siete asistencias. El estadounidense Norris Cole fue clave y también los puntos de Emiliano Serres, que sumó 17. Para completar la faena carbonera, cabe mencionar el trabajo del recién llegado Gabriel Jaú, que ya se acopló al equipo y le brinda características diferentes a las que daba el colombiano Andrés Ibargüen, cuya lesión propició su llegada al equipo.

El tema de las lesiones fue el apartado negativo que tuvo la jornada de celebración para Peñarol. El base Santiago Véscovi sufrió un durísimo golpe en un choque con Elijah Weaver, a quien Véscovi no vio venir a toda velocidad y no pudo prever el impacto del hombro en su cara cuando giró para salir rápido en ataque. La jugada sacó del partido al base sobre el final del tercer cuarto y la preocupación en el resto del plantel y en García Morales era visible, incluso minutos después cuando el equipo ya estaba a punto de sellar su pasaje a las finales y el entrenador se veía apesadumbrado y con gesto contrariado, lo que habla de la importancia de Véscovi para el equipo.

Se confirmó una fractura en el pómulo para el formado en Bohemios, que queda descartado para jugar las finales. El base de la selección uruguaya también se perderá la próxima doble fecha por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, que será ante Argentina y Cuba en el Antel Arena el 2 y 5 de julio.

Peñarol espera rival de la serie entre Aguada y Nacional; el rojiverde lidera 2-1 y tendrá su próximo juego este jueves de local.