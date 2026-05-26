Selección femenina: las 23 convocadas por Ariel Longo para el cierre de las eliminatorias

La selección uruguaya dio a conocer este martes la lista de 23 jugadoras convocadas por el director técnico Ariel Longo para la última doble fecha de la Liga de Naciones femenina, primera edición del torneo que define dos clasificaciones directas al Mundial 2027 en Brasil y otras dos a un repechaje intercontinental (el torneo sustituyó la clasificación al mundial vía posiciones de la anterior Copa América).

La celeste, que viene de sufrir una fatídica derrota ante Chile en el Centenario en su última presentación, mantiene chances matemáticas de arañar puestos de repechaje, pero en los hechos las posibilidades son remotas, por no decir imposibles.

Con cinco puntos en seis fechas, Uruguay solo podría meterse en el repechaje si gana los dos partidos que le quedan, por una considerable diferencia de goles que contrarreste su desventaja en este rubro ante las demás candidatas a esos puestos. Además deberá esperar una serie de resultados ajenos favorables en las dos jornadas restantes, de improbable ocurrencia simultánea.

Argentina y Colombia, todavía invictas, se mantienen con 14 unidades en lo más alto de la tabla, en puestos de clasificación directa que difícilmente abandonen. Uruguay enfrentará primero a Colombia de visita en Cali, el 5 de junio, un partido dificilísimo ante uno de los rivales más fuertes del continente. Cuatro días después, las dirigidas por Longo cerrarán su participación en el Centenario ante Venezuela, un equipo que fue revelación del torneo y que ocupa la tercera casilla, con 11 puntos.

Chile, con 10 unidades, cierra los puestos cruciales, seguida de cerca por Ecuador con 8 y por Paraguay y Perú con 7. La tabla se cierra con Uruguay y más abajo Bolivia, que sumó apenas un punto en el torneo.

Las 23 convocadas de Uruguay

Arqueras

Agustina Sánchez

Romina Olmedo

Josefina Villanueva

Defensas

Daiana Farías

Camila Baccaro

Fátima Barone

Yannel Correa

Rocío Martínez

Stephanie Lacoste

Fátima Traversaro

Juliana Viera

Mediocampistas

Ángela Gómez

Karol Bermúdez

Pamela González

Ximena Velazco

Pilar González

Sindy Ramírez

Solange Lemos

Delanteras

Wendy Carballo

Belén Aquino

Alaídes Paz

Esperanza Pizarro

Sofía Oxandabarat.