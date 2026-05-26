Liga Uruguaya: Aguada le ganó a Nacional la tercera semifinal y lidera la serie

Agustín Zuvich, de Aguada y Ernesto Oglivie, de Nacional, el 25 de mayo, en el Polideportivo del Gran Parque Central.

Este lunes, en el Polideportivo del Gran Parque Central, Aguada volvió a dar el golpe como visitante y se quedó con el tercer juego de la semifinal ante Nacional, con marcador de 87-74. La diferencia de 13 puntos y ciertas características del trámite de juego, con un aguatero que impuso condiciones desde el inicio y un tricolor que buscó reaccionar y no le alcanzó, fueron idénticas a las del primer partido de la serie, en este mismo escenario.

Como antes, Nacional deberá responder en el próximo partido en cancha de Aguada, esta vez necesariamente para seguir con vida en la serie, que quedó 2-1 en favor del aguatero. El próximo juego será el jueves a las 21.15.

Aguada sacó ventaja y resistió la embestida

Como en aquel primer juego, los dirigidos por Leandro Taboada entraron mucho mejor al partido y desde el arranque sacaron una ventaja que luego defenderían y mantendrían con éxito, pese a los intentos, por momentos muy cercanos, de reacción y arremetida del rival.

El aguatero empezó el partido con un parcial de 11-0 que abrió la brecha en el marcador, estirada o recortada por momentos, pero a la postre definitiva. La ventaja máxima llegó a ser de 21, y el tricolor en su reacción llegó a acortar a un doble la diferencia, pero Aguada supo contrarrestar para liquidarlo.

Álvaro Ponce, entrenador de Nacional. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Sólido en defensa y acertado en los tiros, con Jordan Williams y Joaquín Rodríguez como líderes goleadores pero con un tanteo bien repartido entre varias manos, Aguada se fue al entretiempo 11 arriba. Juan Santiso metió varios triples y Agustín Zuvich sumó puntos desde la banca.

Nacional tenía entre sus mejores hombres a Luciano Parodi, que ya había sido figura en el juego previo, pero antes del segundo tiempo debió salir con una molestia muscular, posiblemente desgarrado, y quizá se pierda lo que queda de la serie. Una desafortunada noticia para el tricolor, aunque, por otra parte, se espera que pueda volver Gianfranco Espíndola al equipo para el próximo juego.

Nacional reaccionó con los ingresos de Agustín Méndez –tres triples al hilo– y Marcos Cabot, que entraron con la mano caliente para empezar a apurar el ritmo de recorte de diferencias, al tiempo que Ernesto Oglivie hacía su juego en la pintura para enfriar la ofensiva aguatera.

Ernesto Oglivie de Nacional. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Pero fue la propia ofensiva tricolor la que no pudo aprovechar el momento y no consiguió torcer la dinámica del juego, lo que permitió a Aguada, con un triple clave de Santiago Vidal, anular la reacción tricolor y recobrar el vigor para volver a extender la ventaja, que ya se hizo definitiva.