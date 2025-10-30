El director técnico aurinegro confirmó la contratación del lateral Franco Escobar para el 2026.

La de ayer fue una noche especial para Peñarol que ganó la Copa Uruguay al vencer 2-0 a Plaza Colonia en el Estadio Centenario. Diego Aguirre consiguió su noveno título oficial con el carbonero, en el palmarés se encuentran el campeonato uruguayo 2003, 2010 y 2024, los Clausura de esos tres años, el Apertura 2024 y el Intermedio 2025.

El entrenador habló en conferencia de prensa luego del encuentro y mencionó el alivio de terminar con el objetivo cumplido: “Hubiera restado mucho haber perder. Estamos en una etapa de definición, en la que las situaciones anímicas son importantes, más después de la última derrota ante Cerro. Nos vamos fortalecidos, hicimos una preparación importante para el partido del domingo”.

Sobre la relevancia del torneo obtenido, fue claro: “A esta copa no le dimos demasiada importancia al principio, pero sí a medida que fuimos pasando. En esta etapa final, sentíamos la obligación de ganar porque suma y es un trofeo más para el club, es la primera vez que la ganamos así que tiene un significado que hay que valorarlo”.

Teniendo en cuenta que Defensor Sporting había ganado el torneo en tres oportunidades, Aguirre le tiró una chicana a Nacional en la comparación de siempre entre los dos equipos grandes del país: “Son campeonatos nuevos, que van a ganar más importancia con el correr del tiempo. Como dice la canción: ‘Todo por primera vez’”.

El entrenador también habló de la chance de contar con Diego García, que está en Argentina por el juicio de abuso sexual: “La información que tengo es que viaja el viernes, el sábado ya va a estar con nosotros y va a estar para jugar el domingo, es una linda noticia contar con él”.

Franco Escobar, la primera contratación de Peñarol para 2026

Peñarol sorprendió al confirmar que Franco Escobar, un lateral argentino de 30 años, devolvió el contrato firmado que lo vincula al carbonero hasta diciembre de 2026.

Es un lateral derecho pero que jugó mucho por izquierda en los últimos años. Se formó en Newells Old Boys y luego hizo la mayor parte de su carrera en la Major League Soccer, donde defendió a Atlanta, Los Ángeles FC y su último club fue Houston Dynamo.

No juega desde el 30 de agosto y la última vez que completó 90 minutos fue el 16 de julio en la derrota 3-0 ante Vancouver. En la temporada disputó 23 encuentros donde anotó 2 goles y dio 2 asistencias.

Aguirre dijo: “Es un jugador que pedimos hace tiempo, después de analizar y buscar mucha información con compañeros y ex entrenadores. Va a ser una alta importante para el próximo año. Tiene buenos pergaminos y una linda carrera. Está en un momento bueno de madurez para poder sumar al equipo”.