Santino Barbi, golero de Argentina, el 11 de ocutbre, celebra después de que su equipo anotó el segundo gol ante México, en el estadio Nacional de Santiago. Foto: Raúl Bravo, AFP.

Habrá un Sudamericano en la final ya que se cruzan Argentina y Colombia; del otro lado se repetirá una de las semifinales de Qatar: Francia va con Marruecos.

Se disputaron los cuartos de final del Mundial sub 20 que se realiza en Chile. En un partidazo, Colombia derrotó 3-2 a España con hattrick de Néiser Villarreal, el héroe de la jornada que anotó el tanto de la victoria a los 89 minutos. Los europeos llegaron a estar 2-1 arriba en el complemento, pero sucumbieron ante el poderío anotador del delantero de Millonarios.

Más tarde, el otro sudamericano que quedaba en acción, Argentina, derrotó 2-0 a México, confirmando que la paternidad futbolística no sabe de edades. La albiceleste retornó a una semifinal sub 20 luego de 18 años y su entrenador, Diego Placente, puede ser el primero en convertirse en campeón del mundo de la categoría como jugador y director técnico. El lateral izquierdo se coronó en Malasia 1997, cuando los argentinos vencieron 2-1 a Uruguay en la final.

Marruecos está en pleno crecimiento a nivel futbolístico y lo confirmó con su clasificación venciendo 3-1 a Estados Unidos sin atenuantes. Los marroquíes hicieron un plan de reclutamiento de futbolistas que pueden defender a su selección, pero que nacieron en países europeos, fundamentalmente en Francia y Bélgica. Pese a su juventud, muchos juegan —y destacan— en equipos prominentes de Europa.

Francia, con doblete de Saïmon Bouabré, le ganó 2-1 a Noruega, que puso incertidumbre sobre el final. El autor de los dos goles es compañero de Luciano Rodríguez en el Neom de Arabia Saudita.

Colombia, el colado

La particularidad es que en el Mundial sub 20 se repiten tres de los cuatro semifinalistas del Mundial de mayores en Qatar; incluso se reeditará el cruce entre Francia y Marruecos, que va el próximo miércoles a las 17.00. A las 20.00 será el choque sudamericano con Argentina y Colombia; los cafeteros tomaron el lugar de Croacia en el 2022.

El sábado 18 de octubre se disputará el encuentro por el tercer puesto, mientras que el domingo 19 va la gran final para conocer al campeón del mundo sub 20 que destronará a Uruguay, que levantó la copa en 2023.