Pablo Peirano tiene muchas bajas para el próximo fin de semana y planea una oncena con variantes.

Lucas Rodríguez sufrió un desgarro. Es una nueva lesión muscular en Nacional y otra baja pensando en el fin de semana, cuando recibirá a Miramar Misiones el sábado a las 18.30 en el Gran Parque Central. El volante se perderá los próximos tres encuentros y, si la evolución lo acompaña, recién podrá volver en la última fecha del Clausura.

En sanidad también se encuentran Christian Oliva, Juan Cruz de los Santos, Nicolás López y Nicolás Rodríguez. El Ojito tiene chances de estar a la orden; fue el primero en sumarse a los entrenamientos a la par de sus compañeros. El Diente podría ir desde el arranque; ante Danubio estuvo en el banco de suplentes y no fue utilizado; se lo evaluará en la recta final de la semana.

Nicolás Lodeiro tampoco estará disponible para el próximo encuentro por la expulsión ante el franjeado; recibió solamente una fecha de sanción y volverá ante Wanderers. La buena noticia para el entrenador tricolor es el retorno de Luis Mejía luego de su citación a la selección de Panamá, en la que estuvo en ambos partidos en el banco de suplentes.

Equipo probable de Nacional para enfrentar a Miramar Misiones

Dentro de este panorama, Peirano hará variantes para el próximo encuentro. El equipo probable es con Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Agustín dos Santos, Luciano Boggio, Rómulo Otero y Lucas Villalba; López o Christian Ebere y Maximiliano Gómez.

Nacional está primero en la tabla anual con cuatro puntos de diferencia sobre Peñarol, mientras que en el Clausura se encuentra segundo, cinco unidades abajo del carbonero.