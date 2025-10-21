El Ministerio del Interior realizó la inspección del estadio; se espera que este martes la Comisión de Seguridad de la AUF se pronuncie al respecto.

A través de un comunicado oficial el lunes, Cerro citó “la opinión del cuerpo técnico y los jugadores, como también las expresiones que se hicieron llegar por parte de la masa social y parcialidad”, para justificar su decisión final de oficiar como local en su cancha, que se tomó de manera unánime en la Comisión Directiva. Una vez confirmada esta decisión, la incertidumbre surgió respecto a la presencia de la hinchada de Peñarol en el estadio Tróccoli y las preocupaciones en torno a la seguridad para el partido.

Tras la publicación del comunicado, el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, habló con Último al arco (Sport 890) y se refirió a la hinchada visitante: “Nadie nos comunicó que no podían venir”, dijo, y agregó: “Le podemos dar 4.000 entradas repartidas en dos tribunas: Brasil y Paraguay”.

Sin embargo, en la mañana de este martes, el Ministerio del Interior realizó la inspección del Tróccoli y, según sostuvo el periodista Rodrigo Romano en Telemundo, el informe oficial le “recomienda” a la Asociación Uruguaya de Fútbol fijar el partido sin público visitante, luego de evaluar, en particular, los accesos por los que ingresaría al estadio la hinchada de Peñarol.

Desde el club de la Villa se desligaron de la decisión en torno a la hinchada visitante. “Vino la inspección, no encontraron nada extraño y el resto de las cuestiones corren por cuenta del Ministerio del Interior”, expresó el gerente deportivo albiceleste, Juan Iraola, en Todo pelota (Carve Deportiva).

De este modo, aún resta la decisión oficial por parte de la Comisión de Seguridad de la AUF, que se espera que sea en las últimas horas de la tarde del martes, y que siga con las recomendaciones realizadas por el Ministerio del Interior.

El partido, fijado para el sábado a las 16.00, tiene a Cerro en busca de puntos clave para meterse en posiciones de clasificación a Copa Sudamericana, y a Peñarol con la misión de mantener la ventaja en el Clausura para asegurar su lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.