Bélgica y Egipto empataron 1-1

Hamza Abdelkarim, de Egipto, y Nathan Ngoy, de Bélgica, durante el partido por el grupo G del Mundial 2026, en el estadio de Seattle, el 15 de junio.

El que se presumía como el choque entre los candidatos de la cátedra del grupo G terminó en empate 1-1. Fue un encuentro dinámico y exigente que terminó con el triunfo parcial de los egipcios en el primer tiempo, con un golazo de Emam Ashour, mientras que en el complemento lo empató para los belgas Romelu Lukaku, aunque la FIFA se lo dará en contra a un egipcio, Mohamed Hany. Lukaku entró a la cancha y en pocos segundos le puso toda la carrocería al empate.

Cuando Egipto sacó ventaja

El partido empezó con cierta preeminencia del que en la lógica europea mayoritaria era el favorito del encuentro, la selección de Bélgica. Los diablos rojos se volcaron al campo egipcio y por allí movieron la pelota con acierto y demasiada seguridad, como dando a entender que en un momento u otro doblegarían a sus rivales. Egipto no solo se acomodó rápido en el partido, sino que estableció cuál sería su estrategia: cederles terreno a los europeos, pero estar bien parados y prontos para, con la intervención de Mo Salah, empezar lo que en principio podían ser contraataques y después, directamente, ataques.

Los primeros 20 minutos fueron así; sin embargo, justamente cerca de la mitad del primer tiempo y apenas poco antes de la pausa de hidratación, llegó el magnífico gol de los africanos, que pusieron el 1-0 con anotación de Ashour. Fue un golazo por la concepción, la rapidez y la precisión del ataque egipcio. La pelota obviamente pasó por los pies de Salah, quien articuló un poquito hacia atrás y, desde allí, a la medialuna del área, donde entraba Ashour, que después de un mínimo enganche sacó un fierrazo impresionante para vencer irremediablemente a Thibaut Courtois.

Después del 1-0 egipcio, Bélgica se estableció definitivamente en campo africano; sin embargo, no pudo llegar al empate, aun con la capacidad de sus delanteros y la magia de Kevin de Bruyne, quien siempre genera acciones de peligro. El seleccionado egipcio defendió bien, estuvo firme y además, por si fuera poco, en la última jugada de la primera parte estuvo a nada de anotar el segundo gol: en un córner le peinaron la pelota a Courtois y quedó libre, pero alta para el ingreso del delantero egipcio, que vio pasar la pelota frente a sus ojos y, con ella, el segundo gol del partido.

Cuando Bélgica lo empató

Arrancó con todo el segundo tiempo y hubo por lo menos tres acciones en las que la pelota estuvo por llegar a las redes en los primeros diez minutos. Tal vez la más marcada por donde terminó la globa fue el remate de tiro libre de De Bruyne, que dio de lleno en el caño derecho del arquero Mostafa Shobeir. Pero también las hubo en el otro arco, donde Courtois debió que intervenir con exigencia e, ineludiblemente, en una de ellas dejando el rebote libre para el ingreso de un delantero egipcio que finalmente desvió el remate.

En el minuto 20 llegó el empate de Bélgica. Después de una pelota que llegó por la derecha al centro mismo del área chica, entró el enorme Lukaku –que había ingresado apenas segundos antes de que empezara el segundo tiempo– atropellando y poniendo el pie entre dos egipcios para colocar el empate al partido.

El trámite de juego no cambió tras el empate; parecía tener más presencia ofensiva el equipo belga, pero más peligro el elenco egipcio. Así transcurrieron 20 o 25 minutos más hasta el final, con casi goles de los dos lados, pero más marcados del lado africano. El marcador final terminó en empate 1-1, que proyecta a ambos hacia la posibilidad de seguir adelante en las próximas jornadas del grupo que comparten con Irak y Nueva Zelanda, y, seguramente, también en las fases eliminatorias.