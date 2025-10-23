El torneo se disputará en el Carrasco Lawn Tennis Club del 9 al 16 de noviembre.

Comienza una nueva edición del Uruguay Open, que tendrá lugar en el Carrasco Lawn Tennis Club del 9 al 16 de noviembre. El lunes se cerró la lista de accesos directos con 20 participantes que representarán 12 países diferentes.

Entre los jugadores que aseguraron su lugar en el torneo hay cuatro que están entre los 100 mejores del ranking ATP: los argentinos Francisco Comesaña -puesto 64-, Mariano Navone -puesto 85- y Juan Manuel Cerúndolo -puesto 86-, y el estadounidense Emilio Nava -puesto 92-.

La lista de clasificación directa la completan: Carlos Taberner (España), Christian Garín (Chile), Ignacio Buse (Perú), Tomás Barrios Vera (Chile), Román Andrés Burruchaga (Argentina), Vilius Gaubas (Lituania), Tristan Boyer (Estados Unidos), Guy Den Ouden (Países Bajos), Juan Pablo Ficovich (Argentina), Hady Habib (El Líbano), Alex Barrena (Argentina), Thiago Monteiro (Brasil), Gustavo Heide (Brasil), Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay), Rodrigo Pacheco Méndez (México), Federico Agustín Gómez (Argentina), Juan Carlos Prado Ángelo (Bolivia).

Habrá 12 países representados, con la particularidad de que habrá un tenista libanés compitiendo por primera vez en el Uruguay Open. Argentina, con siete tenistas, es el país que aporta más jugadores al torneo.

La clasificación y la oportunidad para los uruguayos

Algunos jugadores destacados que ingresaron directamente al torneo deberán disputar la ronda previa de clasificación. En esa fase estarán tenistas destacados, por ejemplo, el italiano Marco Cecchinatto, ex 16 del mundo, y dos excampeones del Uruguay Open: los argentinos Genaro Olivieri (2022) y Facundo Díaz Acosta (2023).

Desde la ronda clasificatoria se agregarán seis competidores a los 21 que tienen el cupo directo. Además habrá tres invitaciones y dos excepciones especiales. Las invitaciones se decretarán una vez que terminen las etapas clasificatorias. Se estima que en esos ingresos podrían estar uno o dos tenistas uruguayos. Franco Roncadelli, raqueta principal del tenis celeste, es quien corre con más chances de sumarse al torneo.