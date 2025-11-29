Las celestes pudieron haber vuelto con la victoria, o cuanto menos el empate, pero perdieron ante las guaraníes.

En la última y perdida jugada del partido, cuando ya no había nada que hacer y cuando Ariel Longo y sus muchachas debieron haber disparado la máxima no escrita de “Cuando no se puede ganar, no hay que perder”, la joven joya del fútbol femenino paraguayo, Claudia Martínez, de 17 años, agarró un rebote de su propio remate y la cruzó lejos de cualquier posibilidad de Agustina Sánchez, que dos minutos antes, también en el tiempo extendido, le había sacado una a Claudia.

Con ese único gol en el minuto 96, Paraguay derrotó 1-0 a Uruguay en la Liga de Naciones, la tercera fecha de las eliminatorias para Brasil 2027, y consiguió la primera victoria en tres presentaciones, propinándoles a las celestes su primera caída después de dos partidos, dado que las orientales habían tenido libre en la primera fecha y les empataron las argentinas –también en la hora– 2-2, en el Centenario.

Ahora todo ha quedado muy entreverado, pero las celestes precisan como sea en la próxima fecha (el martes en el Viera) derrotar a Ecuador para ponerse en buena competencia y tratar de conseguir uno de los lugares en el Mundial.

Una macana, porque Uruguay, de visitante, fue más que Paraguay en casi todo el partido, pero no tuvo la experiencia ni el tino suficiente como para conseguir un mejor resultado.

Complicadas

Le costó a Uruguay encontrarle el pulso al partido, porque las paraguayas –tras las dos derrotas iniciales después del cambio de técnico y con la urgencia necesaria de esta instancia, en que en cada partido parece que se juega por puntos que serán trascendentes para llegar al Mundial– tuvieron el predominio inicial del juego jugando en campo uruguayo e hicieron que el equipo de Ariel Longo sacara lo mejor de algo que conoce bien: la estructura defensiva colectiva aplicada y seria.

La inesperada ausencia de Esperanza Pizarro en el plantel celeste –a pesar de que vino desde España aparentemente ya recuperada de su problema muscular que le impidió estar ante Argentina al mes pasado– generó que en el equipo uruguayo se armase un esquema que aparentemente tenía tres delanteras, pero que, sin embargo, dejaba sólo a Belén Aquino por detrás de Wendy Carballo.

Aun así un par de ataques bastaron para que Uruguay generase con Belén Aquino situaciones de peligro, como aquella que tras el centro de Alaides Paz anticipó e hizo correr la pelota casi paralela a la línea.

Después, otra corrida y carrera de Belén por banda izquierda generó un peligroso centro que Wendy Carballo estuvo a punto de conectar, y de inmediato, a la salida de la jugada, hubo una fuerte falta sobre Alaides Paz Bonilla que generó un peligrosísimo tiro libre.

El remate exquisito de Pamela González reventó el travesaño, y en las jugadas subsiguientes, tras ser devuelta la pelota por el caño, la celeste estuvo a punto de abrir el marcador en dos grandes remates que fueron contenidos por la golera paraguaya y de Racing de Avellaneda, Alicia Bobadilla.

Lo que no pudo ser

El equipo uruguayo tuvo el control casi absoluto del juego y de las acciones ofensivas por 20 minutos en los que, sin dudas, pudo y tal vez debió haber tomado la ventaja inicial, pero ya llegando al cierre de la primera parte las guaraníes volvieron a controlar el juego y generaron acciones de ataque que no habían tenido antes.

En la segunda parte, como en el comienzo del partido, a Uruguay le costó encontrar el ritmo de juego que había impuesto después del cuarto de hora inicial en el estadio gumarelo, y las guaraníes tuvieron por espacio de cinco a ocho minutos otra vez cierto dominio del juego, que como en el primer tiempo se fue desvaneciendo porque las celestes empezaron a imponer su capacidad ofensiva.

Como si fuera un calco de lo que había sucedido antes, otra vez las celestes estuvieron cerca del gol, que no llegó. Y después lo del final: en el minuto 96, un pase atrás malo, una resolución de Agustina para evitar el córner y una pelota que desde tres cuartos quedó viva para el último ataque paraguayo. Parecía que no pasaría nada pero pasó, y Claudia Martínez demostró lo que es ser goleadora a los 17 años.

Una pena. Esto sigue.

Detalles

Paraguay 1-0 Uruguay

Liga de Naciones Femenina, fecha 3. Estadio La Huerta, Asunción del Paraguay.

Árbitras: Laura Fortunato, Gisela Trucco y Daiana Milone (Argentina).

Paraguay: Alicia Bobadilla, Liz Barreto, Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez, Camila Arrieta, Rosa Miño, Celeste Aguilera, Fátima Acosta, Claudia Martínez, Rebeca Fernández y Lice Chamorro. DT: Herminio Barrios.

Uruguay: Agustina Sánchez, Laura Felipe, Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten, Alaides Paz, Pilar González, Pamela González, Juliana Viera, Wendy Carballo y Belén Aquino. DT: Ariel Longo.

Gol: 96’ Claudia Martínez (P).

Cambios: 46’ Sofia Oxandabarat por Tregartten, 59’ Ángela Gómez por Paz, y 85’ Agustina Gómez y Luciana Gómez por Belén Aquino y Pilar González (U).