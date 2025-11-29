La finalísima por el retorno a primera división será en horario nocturno.

Este sábado, desde las 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado jugarán la final de vuelta por el tercer ascenso a Primera División, donde ya están por la tabla anual Albion y Central Español.

Carolinos y fernandinos, especie de clásico departamental desde que ambos equipos decidieron pasar al profesionalismo, llegan a la definición tras haber empatado 0-0, encuentro también jugado en el Burgueño Miguel, no por una especie de comodidad, sino porque ambos equipos decidieron ser locales ahí esta temporada.

Tras el empate y como es una definición en ida y vuelta, la forma en que se resolverá el ascenso será, en primer orden, por puntos, o sea que si hay un ganador, asciende; si tras los 90 iniciales la cosa sigue en igualdad, entonces se habilitará un alargue, y de persistir el empate irán a los penales.

Atenas busca volver a la categoría principal del fútbol uruguayo tras siete temporadas en la B. Su última participación en la A fue en 2018, a donde había llegado un año antes. Los carolinos bajaron tras una magra campaña, siendo duodécimos en el Apertura y últimos en el Clausura, lo que hizo que su promedio fuera uno de los dos peores (junto al de Montevideo City Torque; en realidad descendieron tres equipos, pero el restante, El Tanque Sisley, perdió la categoría por deudas, sin poder participar de la temporada).

Deportivo Maldonado, por su parte, quiere ascender sin tener que esperar más que este año. Los fernandinos jugaron por última vez en la A en 2024, cuando fueron el peor promedio para el descenso tras ubicarse undécimo en el Apertura y penúltimo en el Clausura. Aquella vez descendieron junto a Rampla Juniors y Fénix.

El árbitro del partido será Felipe Vikonis y sus asistentes Javier Irazoqui y Sebastián Silvera; el cuarto árbitro será Pablo Silveira, mientras que en el VAR estarán Daniel Fedorczuk y Alberto Píriz.