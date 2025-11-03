Santiago Mele y Cristopher Fiermarín fueron reservados, pero no se descarta que se sume otro golero a la lista para los amistosos de noviembre.

Uruguay jugará amistosos el 15 y el 18 de noviembre ante México en Torreón y Estados Unidos en Tampa, respectivamente, en enfrentamientos con dos de los anfitriones del principal torneo de selecciones que se disputará el próximo año.

Serán los últimos partidos de 2025 y antes del sorteo del Mundial 2026, por lo que los partidos de la próxima fecha FIFA confirmarán los cabeza de serie de cara a la copa del mundo.

Para los encuentros de octubre, Marcelo Bielsa decidió afrontar la doble fecha con jugadores que no son habituales titulares en las convocatorias, buscando probar variantes para conformar la lista. La mayoría volverá a ser considerados en la nueva lista que se hará oficial la próxima semana.

La preocupación, en este momento, está en el arco. Sergio Rochet será baja en un año repleto de lesiones para el golero de Inter de Porto Alegre. Arrancó con un problema en la rodilla, luego se fracturó la mano y debió ser operado, y ahora tiene una lesión en el pie. No tiene actividad desde el 21 de setiembre y su retorno a la actividad es incierto.

A la falta de Rochet se suma la duda de Franco Israel, quien atajó por primera vez con la selección mayor en el triunfo 2-1 ante Uzbekistán. El futbolista formado en Nacional sufrió una lesión en las costillas luego del triunfo 1-0 de Torino sobre Napoli por la Serie A de Italia. Desde entonces se perdió los últimos tres encuentros: con Genoa, Bolonia y Pisa.

Torino visitará a Juventus el próximo sábado en el derby de la ciudad. Si Israel no llega en condiciones sanitarias para estar disponible, va a ser difícil que pueda estar en la convocatoria de Bielsa. Entre los reservados están Santiago Mele y Cristopher Fiermarín en el puesto. Si no llega Israel, se buscará uno más para el plantel definitivo.