El capitán aurinegro, Maximiliano Olivera, hizo algunas puntualizaciones sobre el clásico del domingo en el Campeón del Siglo, que corresponde a la primera final por el Campeonato Uruguayo. En conferencia de prensa, el surgido en Wanderers y con pasado en la Fiorentina de Italia, expresó que “todos los clásicos son importantes, pero acá es distinto porque son finales de ida y vuelta”. En el entendido de que la definición será en el Parque Central, Olivera comparó el contexto del clásico con “los partidos eliminatorios que ya hemos jugado en la Copa Libertadores”. “Debemos hacernos fuertes de local, ganar, y luego se verá con qué diferencia”, agregó.

Es que los clásicos son clásicos y todo puede pasar, hay una masa soñando goles entre los que se encuentran los futbolistas: “Claro que nos gustaría que se diera un resultado similar al del último clásico [3-0 del Clausura], pero todos son de trámite parejo. En este vamos a tener a nuestra gente en las tribunas. Además, ellos tienen un cambio de entrenador”; está confirmado que ambos partidos finales tendrán tribunas colmadas agotadas de antemano. “En este primer partido es vital el resultado y nosotros vamos a buscar ganar; luego se verá cómo se da el partido, pero la prioridad es ganar”, precisó el defensor.

“Tenemos que tratar de meterlos en su arco manejando la pelota y siendo intensos. Lo ideal es tenerlos en su cancha. No sé cómo van a venir a jugar ellos, si vienen a esperar, pero nosotros tenemos que ser intensos, presionar y tener claridad a la hora de manejar la pelota”, expresó Olivera en cuanto a la especificidad del juego.

Incluso se refirió a las “grandes individuales” de Nacional, pero también enfatizó en el poco tiempo de trabajo con Jadson Viera, el nuevo director técnico tricolor. “Han tenido pocos partidos con este entrenador como para analizarlos desde lo colectivo”, explicó, pero al mismo tiempo señaló que “no les podés dar ventaja a los ofensivos que tienen porque te pueden definir un partido. Sabemos que este entrenador intenta jugar un poco más, tienen un mediocampo con mucha intensidad, de la mano de Boggio, y hay que controlar a Maxi Gómez y Nicolás López”.