Desde el martes ya adquieren entradas para socios de Peñarol de manera exclusiva. A partir del jueves se habilitan generales, y desde el viernes sube el precio; Nacional también puso a la venta las localidades para la revancha en el Gran Parque Central.

El martes comenzó la venta de entradas para socios de Peñarol, que se extenderá hasta el jueves a las 13.00. Pagan la mitad del precio de las entradas generales y tienen exclusividad hasta que estas se habiliten. Los tickets generales van de $ 450 a $ 1.700. Más allá de que recién el viernes suben los precios para socios, y aunque bien podrían terminarse antes, hubo polémica por los montos dispuestos por la entidad presidida por Ignacio Ruglio.

A partir del viernes, los socios pagarán, por ejemplo, en la tribuna Gastón Güelfi $ 250 y en la Washington Cataldi $ 450, siendo estos los precios más populares. Las entradas se compran a través de Tickantel. Menores de hasta 10 años inclusive ingresan gratis. En cuanto a los precios de las entradas, Ruglio señaló: “Entendemos a los socios. A nosotros nos toca la parte menos grata o más antipática, que es la de gestionar el club. El esfuerzo de todos, de poner un poco de cada uno para ver una final así, hace que los costos no recaigan sobre el club y que le quede algo de dinero para seguir creciendo y tener un club ordenado”, y agregó que “siempre va a ser más simpático no cobrar, pero tenemos la responsabilidad de administrar y tener un club al día, que crezca y que genere ingresos”.

Luego de la confirmación de Javier Burgos como árbitro principal para la primera final, en el Campeón del Siglo el domingo a las 16.30, el mandatario dijo: “Que le vaya muy bien y que no se tenga que hablar de los árbitros, como pasó este fin de semana con [Andrés] Matonte, que el 100, o el 98%, del ambiente del fútbol dijo que fue un arbitraje muy bien. Eso hay que intentar que pase”. Otra situación instalada en la voz popular del aurinegro es la situación de Diego García, quien el martes 25 –precisamente el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres– conocerá el veredicto y la sentencia de la causa de abuso sexual con acceso carnal en la que está implicado. Ruglio enfatizó que el “club ya ha sido suficientemente claro: todo el mundo es inocente hasta que se demuestra la culpabilidad. En el momento en que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancia de apelación y demás”, concluyó.

Del otro lado, Nacional

Nacional tiene el compromiso de sacar un buen resultado de visita para definir en el Gran Parque Central el domingo 30 de noviembre. Ante la ansiedad popular, la directiva puso a la venta las entradas al mismo tiempo que Peñarol, más allá de que falta una semana más para el partido. Primero podrán adquirirlas los socios honorarios con más de 30 años pagos en el padrón, vitalicios y cadetes hasta 14 años. Desde el miércoles tendrán acceso a sus entradas socios activos del club con más de cinco años de antigüedad.

El jueves 20 se habilitará la venta para socios generales y el viernes 21 para el público en general. Las entradas se compran a través de nacional.uy. Los menores de 5 años ingresan gratis acompañados por un mayor, al tiempo que los socios del interior tendrán 24 horas para reservar sus entradas con los cónsules. Este miércoles Alejandro Balbi dio una conferencia de prensa en representación de la directiva del club en la que se refirió a los dichos del presidente de Peñarol: “Todos queremos ganar, pero no a cualquier precio. Acá hay gente que, lamentablemente, como está la sociedad hoy, no recibe los mensajes como algunos dirigentes intentamos enviarlos. Por eso me duele mucho cuando escucho a dirigentes del tradicional adversario mandar mensajes que son erráticos y que pueden ser recibidos por gente que no está muy bien, o que no es propia de integrar una sociedad civilizada. Y después sabemos que no lo canalizan bien y estamos lamentando algunas cosas por las que salimos en la foto, como algún velorio u hospital. Tenemos que pensar antes de dar los mensajes”.

Precios:

Tribuna Abdón Porte: $ 200 (socios) y $ 450 (generales)

Tribuna Héctor Scarone: $ 200 (socios) y $ 450 (generales)

Codo: $ 300 (socios) y $ 650 (generales)

Tribuna Atilio García (laterales): $ 300 (socios) y $ 650 (generales)

Tribuna Atilio García (central): $ 400 (socios) y $ 900 (generales)

Tribuna José María Delgado: $ 500 (socios) y $ 1.100 (generales)