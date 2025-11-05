El proceso judicial tuvo sus alegatos finales; se espera un veredicto para los próximos días.

En los tribunales de La Plata, Provincia de Buenos Aires, empezó a cerrarse este miércoles el juicio oral a Diego García, futbolista de Peñarol que enfrenta una acusación de “abuso sexual con acceso carnal” por hechos ocurridos en 2021, cuando formaba parte del plantel de Estudiantes. La denuncia fue realizada por una jugadora de hockey del club, tras una fiesta que junto a otras deportistas del pincha compartieron con los futbolistas del plantel en una quinta del barrio El Rodeo, en La Plata.

Tal como informó la diaria, la audiencia de este miércoles incluyó los alegatos finales, con lo que se da el cierre formal del debate y se pasa a la instancia de deliberación, a la espera del veredicto.

El fiscal del caso, Lucas Domsky, solicitó en su alegato una condena de ocho años de prisión para García y señaló que el hecho se inscribe en un contexto de violencia de género, según informó el medio platense 0221. El delito de “abuso sexual con acceso carnal” prevé una pena de entre seis y 15 años de prisión efectiva.

“La víctima no dio su consentimiento”, argumentó Domsky, y agregó que el caso “afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales”. Según el fiscal, el acusado “hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género”.

El alegato de la fiscalía continuó con la constatación del impacto emocional en la víctima, quien “rompió en llanto al relatar lo ocurrido, demostrando las graves secuelas que el recuerdo del hecho traumático aún le provocan”. Domski agregó que el juez “pudo percibir las reacciones espontáneas ante el interrogatorio, la gestualidad, la solvencia en las respuestas y la coherencia en el relato, todo lo cual otorga verosimilitud a su testimonio”. Por parte de la querella, el abogado de la víctima, Marcelo Peña, solicitó diez años de prisión efectiva.

Finalmente, cerró su alegato la defensa de García, conducida por el abogado Diego Bandin. Se reafirmó que la relación fue consentida y se pidió al tribunal la absolución del acusado con la aplicación del beneficio de la duda. García, aunque no estaba previsto que hablara, dijo unas palabras: “Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando”. El veredicto del juez Ezequiel Medrano se sabrá en las próximas semanas.