El domingo 23 de noviembre será el tercer clásico del árbitro.

El martes el Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la designación de Javier Burgos como el árbitro central para la primera final del Campeonato Uruguayo 2025, donde Peñarol y Nacional irán por el título. El partido de ida se disputará el domingo 23 a las 16.30 en el estadio Campeón del Siglo.

Acompañando a Burgos habrá seis árbitros más: la terna la completarán con Nicolás Tarán y Pablo Llarena como asistentes, y Leandro Lasso como cuarto árbitro; los otros tres serán quienes manejen el VAR. Jonathan Fuentes como principal, asistido por Santiago Motta y Richard Trinidad.

Burgos y los clásicos

Los antecedentes pesan. Burgos ya ha arbitrado dos clásicos en esta temporada, y evidentemente el Colegio de Árbitros calificó ambas como buenas, porque no es común que se le dé a un juez tantos partidos entre Peñarol y Nacional en un solo año. Las veces que Burgos impartió justicia fueron en la final de la Supercopa Uruguaya y en el clásico del Clausura.

La Supercopa fue el debut clásico de Burgos. Cayó un 26 de enero y el elenco tricolor se impuso 2-1 con goles de Nicolás Diente López y de Jeremía Recoba. El encuentro estuvo marcado por una polémica decisión de Burgos, que, tras ser invitado a revisar la jugada por el VAR, sancionó un penal por mano de Rodrigo Pérez (Peñarol). Fue un partido, además, donde Burgos fue severo con las sanciones, echando dos jugadores por equipo.

Ni en el Apertura ni en el Intermedio Burgos dirigió clásicos, pero sí volvió en el Torneo Clausura. Aquel 9 de agosto, por la segunda fecha del campeonato que después ganaría el aurinegro, Burgos fue el árbitro del 3-0 en el Campeón del Siglo con anotaciones de Emanuel Gularte, Matías Arezo y Maximiliano Silvera. La particularidad esa vez no tuvo que ver con el arbitraje, sino que estuvo en las tribunas, porque el partido se jugó a puertas cerradas por la sanción que tuvo Peñarol tras la final del Intermedio.