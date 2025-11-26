Cabezazo de José María Giménez para marcar el segundo gol del Atlético de Madrid en la victoria ante Inter de Milán, el 26 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Madrid.

La Champions dejó otra fecha intensa para los nuestros: Josema Giménez fue clave en el final, Valverde y Maxi Araújo sumaron minutos importantes y Bentancur padeció un 5-3 ante el PSG.

Este miércoles se cerró la 5ª fecha de la Champions League. Los resultados movieron bastante la tabla, máximo si se tiene en cuenta que quedan tres fechas por delante para definir las posiciones, los que pasen directo, los que deban jugar eliminatorias para seguir y los que queden afuera.

La jornada pasó y no estuvo exenta de noticias uruguayas: José María Giménez fue clave en la victoria del Atlético de Madrid; en el Real, que goleó, Federico Valverde jugó de titular en la mitad de la cancha, su lugar habitual —y reclamado—; Maximiliano Araújo fue lateral zurdo en la victoria del Sporting; mientras que Rodrigo Bentancur fue el único que la pasó mal, en su caso visitando al campeón europeo, PSG.

En la altura

Josema Giménez marcó el gol del triunfo del Atlético, 2-1 sobre el Inter de Milán. El defensor uruguayo fue gran figura en su tarea defensiva, pero además metió un cabezazo decisivo que mantiene al colchonero con altas chances de clasificación directa. El Atleti ganaba desde el inicio con tanto de Julián Álvarez y lo había empatado el Inter por intermedio de Piotr Zieliński.

En otro de los partidos relevantes del día, Federico Valverde volvió a ser titular en el Real Madrid, reforzando su rol clave en el equipo. El merengue ganó 4-3 en su visita al Olympiacos, donde los aplausos se los llevó Kylian Mbappé, que metió los cuatro goles.

Maximiliano Araújo sigue siendo titular en el Sporting de Lisboa, pero no ya de extremo, sino de lateral zurdo, un puesto que conoce de su paso por categorías juveniles. Que juegue desde atrás da una proyección muy buena al equipo lisboeta, que esta vez goleó 3-0 al Brujas belga.

Al que le fue mal fue a Rodrigo Bentancur, titular en la derrota del Tottenham 5-3 ante el PSG. El uruguayo quedó expuesto sobre todo en el segundo tiempo, en un partido de alto ritmo y múltiples transiciones ofensivas del equipo francés. Los ingleses estuvieron ganando dos veces, pero sufrieron en el último tercio del encuentro y se quedaron sin respuestas.

Otros resultados de hoy

Arsenal 3-1 Bayern Munich

Atalanta 3-0 Eintracht Frankfurt

Liverpool 1-4 PSV Eindhoven

Pafos 2-2 Mónaco

