Maxi Araújo hizo un golazo para el Sporting Lisboa ante la Juventus; Real Madrid, con Federico Valverde como titular y capitán, cayó con Liverpool en Anfield; Rodrigo Bentancur y José María Giménez también vieron acción.

Uno de los goles más lindos de la cuarta fecha de la UEFA Champions League, que arrancó este martes y sigue mañana, lo hizo el uruguayo Maximiliano Araújo, en el partido que el Sporting de Lisboa empató ante Juventus en Turín. El de la selección uruguaya, que fue titular en el lateral izquierdo, puso en ventaja al equipo portugués poco antes del primer cuarto de hora, al definir una gran jugada colectiva con un certero zurdazo cruzado. El serbio Dusan Vlahovic empató para la Juve a los 34 minutos, y así terminó el juego. La Vecchia Signora todavía no ha ganado en el torneo.

A primera hora jugó el Napoli de Mathías Olivera, pero el uruguayo fue suplente y no ingresó. En el estadio Diego Armando Maradona, el equipo que dirige Antonio Conte no pudo con el Eintracht Frankfurt —que venía de perder ante Atlético Madrid y Liverpool por 5-1 en las fechas previas— y el duelo terminó sin goles. A la misma hora jugó el Arsenal, que no tuvo problemas para golear 3-0 de visita al Slavia Praga, y quedó como uno de los dos equipos que mantienen puntaje perfecto tras cuatro jornadas.

El otro que lidera la tabla con puntaje ideal es el Bayern Múnich de Vincent Kompany, que viene de un arranque de temporada fulgurante y este martes ganó uno de los grandes partidos de la fecha, como visitante ante el PSG, campeón defensor del título. El principal protagonista del duelo fue el colombiano Luis Díaz, que en el primer tiempo metió los dos goles de su equipo y después se fue expulsado; antes del entretiempo, cortó un contragolpe con fuerte entrada abajo, lesionó a Achraf Hakimi y vio la roja, tras revisión del VAR. Con un hombre de más, PSG descontó a los 74 con gol de João Neves, pero no pudo dar vuelta el resultado.

En el otro gran duelo estelar de la jornada, Real Madrid cayó por la mínima ante Liverpool en Anfield. Federico Valverde, el capitán merengue, volvió a jugar como lateral derecho, posición que ocupa desde hace varios partidos con el técnico Xabi Alonso. Jugó un buen partido el uruguayo, sólido en el aspecto defensivo ante una de las figuras flamantes del Liverpool, el joven alemán Florian Wirtz que jugó por la banda izquierda. Thibaut Courtois fue la figura del Madrid, y el Liverpool pudo destrabar el partido, y la resistencia del arquero rival, con una pelota quieta y un descuido defensivo que le permitió cabecear a uno de los más bajos que había dentro del área, el argentino Alexis Mac Allister. Sobre el final del partido, Valverde volvió a jugar por unos minutos como volante por la derecha, con el regreso —tras una lesión— de Trent Alexander-Arnold al lateral; un cambio que avivó el morbo del espectador neutral, tras su polémica salida de Anfield la temporada pasada, que le valió el murmullo y los abucheos de toda la parcialidad roja cada vez que se acercó al balón.

Rodrigo Bentancur fue titular y jugó los 90 minutos en el partido que Tottenham, como local en Londres, le ganó al Copenhagen por 4-0. Los Spurs tenían el partido liquidado a falta de media hora, y quizá por eso el técnico Thomas Frank dejó en cancha al uruguayo, que suele ser cambio cantado en el segundo tiempo. José María Giménez completa la participación uruguaya en la fecha: el zaguero arrancó en el banco el partido del Atlético de Madrid ante el Union Saint-Gilloise belga, pero debió ingresar a los 25 minutos por la lesión del internacional español Robin Le Normand, que se resintió de una dolencia en su rodilla izquierda. El equipo del Cholo Simeone sufrió más de la cuenta pero volvió a tener un Julián Álvarez encendido —hizo el primer gol del Atleti— y lo terminó ganando por 3-1.

Para este miércoles se destacan los partidos Manchester City-Borussia Dortmund, Newcastle-Athletic Bilbao, y dos que tendrán presencia uruguaya: Brujas-Barcelona y Ajax-Galatasaray.