Parecía que la mayoría de las luchas del campeonato uruguayo tenían su definición encaminada, pero la última fecha llenó de incertidumbre varios sectores de la tabla. Se definieron algunas cosas, como el descenso de Miramar Misiones y la clasificación a la Copa Sudamericana de Boston River, pero muchas otras quedaron al rojo vivo.

El fútbol local, para muchos de cabotaje, tiene muchas falencias, pero una de sus grandes virtudes es la forma de disputa y que todos los equipos se juegan cosas importantes en las últimas fechas del Clausura, por lo que los 6 puntos que quedan en disputa se vivirán con nerviosismo en cada cancha.

Nacional y Peñarol, entre la anual y el Clausura

Ninguno de los dos ganó el último fin de semana, lo que significa que ambos dejaron escapar la chance de cerrar la tabla que tienen encaminada. El carbonero cayó en su visita al Tróccoli, pero el tricolor no aprovechó y solamente descontó un punto al igualar con Wanderers.

En la tabla del año, el bolso tiene 5 puntos de ventaja, mientras que el carbonero está 4 arriba en el torneo corto. A Nacional le resta jugar con Cerro en el estadio Centenario y con Defensor Sporting en el Franzini. A Peñarol, en tanto, le falta recibir a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo y jugar con Montevideo City Torque en un recinto a definir –puede ser el Centenario o el Parque Viera–.

Por las copas

Peñarol, Nacional, Liverpool, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras y Boston River ya tienen matemáticamente asegurado su lugar en torneos internacionales para 2026. A Racing le falta un punto o que Cerro deje alguna unidad en las últimas fechas; por lo tanto, es casi un hecho que los de Sayago volverán a estar en la competencia internacional.

Entre los coperos hay varias luchas y aclaraciones necesarias para establecer con exactitud los caminos. Los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores serán los equipos que jueguen la final por el campeonato uruguayo. El que pierda la semifinal se ubicará según su colocación en la tabla anual.

Por Uruguay 3 y 4 luchan Liverpool (65 puntos), Defensor Sporting (60 puntos) y Juventud de Las Piedras (57 puntos). El negriazul recibirá a Juventud para sellar su boleto a la Copa Libertadores y cerrará con Cerro Largo en Melo. Los violetas visitarán a Peñarol en el Campeón del Siglo y cerrarán con Nacional en el Parque Rodó. Los pedrenses, en tanto, visitarán Belvedere y cerrarán en casa frente a Progreso.

El último puesto

El octavo puesto de la tabla anual es el más codiciado –y casi el único disponible– para clasificar a la Copa Sudamericana. Esta es la lucha más pareja de cara a la recta final del torneo, con tres equipos que tienen chances matemáticas de ser octavos. Montevideo City Torque (46 puntos), Cerro (44 puntos) y Cerro Largo (43 puntos).

El ciudadano visitará a Progreso y cerrará con Peñarol en un escenario a confirmar. Cerro está en racha positiva, pero tiene un cierre durísimo: enfrentará a Nacional en el Centenario y cerrará con Boston River nuevamente en el Tróccoli. Cerro Largo, que perdió consistencia, irá con Plaza Colonia en el Prandi y cerrará con Liverpool de local, que puede llegar a ese partido sin jugarse nada. Es el que tiene el fixture más amigable.

Un lugar que nadie quiere: entre Plaza Colonia, Wanderers y Progreso se define el último descenso

River Plate ya está descendido desde hace varias fechas y el último domingo se le sumó Miramar Misiones. Cerro se salvó, por lo que queda un cupo que tres equipos quieren evitar. El interés de la lucha depende casi en exclusiva de los resultados de Plaza Colonia, que duplica en su coeficiente y mantiene chances de permanecer. Para eso, debe sumar, por lo menos, 4 puntos y mirar atentamente lo que hagan Wanderers y Progreso.

El panorama para bohemios y tejanos es más dramático si los colonienses ganan los dos encuentros que les quedan. En ese caso, los equipos montevideanos tienen que sumar 4 para igualarlo o 6 para salvarse sin necesidad de depender de Plaza. Wanderers y Progreso están iguales y suman por el mismo coeficiente.

Plaza recibirá a Cerro Largo y cerrará con Danubio en Jardines. Wanderers jugó el viernes con Boston River en el Parque Viera y empató 2-2, y cerrará con River Plate en el Saroldi. Progreso recibirá a Montevideo City Torque y luego visitará a Juventud de Las Piedras. En la próxima fecha los colonienses jugarán con resultados vistos.

