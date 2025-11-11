El club bohemio, que ocupará un lugar complicado en los promedios de cara a 2026, está en la búsqueda de un nuevo entrenador.

La futura pelea por el descenso en 2026 dio su primer coletazo y fue la cesión del cargo de entrenador del Montevideo Wanderers, Daniel Carreño. Se le rescindió el contrato que se extendía hasta 2026 de común acuerdo con los directivos, tras una reunión personal con el presidente de la institución, Germán Barcala.

El 28 de noviembre habrá elecciones en el club del Prado. Wanderers terminó la temporada luego de diez partidos seguidos sin ganar, y el último, un clásico del Prado con derrota con goleada frente a un River descendido. Carreño dirigió esos diez partidos. En total dirigió 11; el primero fue el único que ganó, frente a Cerro Largo, para hacer cumplir la ley de que técnico que debuta no pierde. Parecía que un ídolo del club podía dar vuelta la racha que se terminó llevando en total cuatro entrenadores en dos años.

Lo cierto, Albion y Central Español ascendieron y el tercero está en disputa entre Colón, Deportivo Maldonado, Atenas de San Carlos y Tacuarembó, que están jugando playoffs. Todos los que ascienden arrancan el promedio en cero y dividen por los partidos que juegan, aunque aún no está confirmado si habrá Torneo Intermedio. Los otros que ya están haciendo cuentas son Progreso, Danubio y Cerro. Wanderes sumó apenas 31 puntos en 2025 y tendrá un promedio de 0,83, Progreso un promedio de 1,05 –consiguió 39 puntos– y Danubio aparece con un promedio de 1,16 y Cerro 1,24, pero es quizás el que terminó mejor anímicamente el año.

Carreño, junto a su cuerpo técnico integrado por Rodrigo Bengua, Rodrigo Miranda y Santiago Mendaña, es probable que se traslade a Arabia Saudita para sumarse al Al-Riyadh FC de la Primera División, que despidió recientemente al entrenador español Javier Calleja. En el 2012 fue la primera experiencia en el fútbol árabe para Carreño, cuando dirigió al Al-Nassr –con quien obtuvo la Copa del Príncipe de la Corona Saudí y la Liga Profesional Saudí–, y a donde volvería años después, luego de dirigir al Al-Arabi y al Al-Shaba. También fue entrenador de la selección de Qatar; entre sus idas y vueltas a Wanderers, también dirigió al Al-Wehda y al Al-Hazem.