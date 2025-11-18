El martes venció el límite de estudio de las propuestas presentadas antes del 6 de noviembre.

El 6 de noviembre se dieron a conocer públicamente las empresas que se presentaron a la licitación por los derechos de televisión del fútbol uruguayo para el período 2026-2029. En los últimos días también se hicieron públicas las consultas realizadas antes de presentarse oficialmente a los distintos lotes.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, comunicó quiénes fueron los oferentes por bloques, pero no aclaró para qué lote se presentó cada empresa. El primer bloque incluye las transmisiones de televisión abierta y por cable, streaming y televisación en el interior. Se postularon seis empresas, entre ellas Team Click, el consorcio en el que confluyen Antel, Team Sports Media y Disney+; se usó ese nombre porque es una empresa de Team Sports Media que ya había comprado la participación en el pliego abonando 10.000 dólares en la etapa de consultas. También se presentaron Sport Radar, Tenfield, Consorcio Directv y Torneos, Consorcio Telecom y GMS Cono Sur, y Mediapro.

El segundo bloque, de producción audiovisual, tuvo cinco oferentes: La Corte SA, Mediapro, Consorcio Directv y Torneos, Clic Live Contents y Tenfield. El tercer bloque, en tanto, correspondió a la producción comercial y ofertaron PB Estática, Printac, TGI Sport, Tenfield, Ildelbe y Piano Piano SAS.

El miércoles será el día del primer filtro

Hasta este martes se llevó adelante la instancia evaluatoria de las ofertas presentadas. Primero se estudiaron los requisitos formales y luego se pasó a la apertura de sobres para conocer las propuestas económicas. Se elegirá la mejor oferta para cada apartado, pero en caso de que la diferencia no exceda el 5% también se incluirá a la segunda entre los concursantes habilitados a continuar en la negociación.

El miércoles se hará la elección primaria; todavía no se comunicó oficialmente si se emitirá una conferencia de prensa como el 6 de noviembre. A partir de la elección, y hasta el 28 de este mes, se negociarán los términos finales del acuerdo con la empresa seleccionada.

Como Tenfield se presentó a la licitación, tiene derecho a igualar la mejor oferta, según marca el contrato vigente; a partir del 5 de diciembre conocerá las propuestas ganadoras y tendrá hasta el 19 del mismo mes para decidir si se presenta a la igualación. El 22 de diciembre se comunicará el ganador final de cada lote.

Cabe destacar que las empresas que, habiendo presentado los sobres con sus ofertas antes del 6 noviembre, no sean elegidas en esta instancia quedarán fuera de la competencia y no tendrán oportunidad de mejorar la propuesta inicial ni de emitir una contraoferta.

La instancia de este miércoles se conoce oficialmente en el pliego como “selección provisoria de mejor/es propuesta/s seleccionada/s”.