“Creo que vamos a tener a los jugadores que pensábamos que estaban en duda”, señaló el técnico en conferencia de prensa en el predio mirasol de Los Aromos. Peñarol y Nacional empataron 2-2 en el Campeón del Siglo en el partido de ida, luego de que la visita fuera ganando por dos goles. Sin embargo, sobre cómo suplir a los suspendidos y a los lesionados se basó la conversación del después de escena que ocupó toda la semana. Ambos equipos se preparan para el partido más importante del año.

Diego Aguirre fue positivo al referirse a la recuperación de Nahuel Herrera, de quien especificó que “está muy cerca de jugar”. “Es lo que hay. Vamos a ser pocos, pero muy buenos” añadió con elocuencia, antes de referirse a la final clásica como “una experiencia ya vivida”. “Con 20 años me tocó jugar una final y, como entrenador, dos. Es una situación de mucha presión y responsabilidad, pero es una más y estoy con confianza de que podemos volver a ser campeones”, dijo Aguirre este viernes frente a los medios de prensa.

Al igual que algunos de sus dirigidos en la previa a la ida, señaló que “es lo más parecido a un partido definitorio de la Copa Libertadores”, aunque en realidad los clásicos son únicos. El entrenador dijo no haber hecho “mucho foco” en los errores defensivos. “Son accidentes”, expresó: “Tenemos cosas muy buenas para mostrar. El clásico lo empezamos con un panorama adverso y tuvimos la tranquilidad y jerarquía para revertir el resultado, proponer buen fútbol y generar”. “Es un partido que va a marcar mucho para que el fin del año sea muy bueno o muy malo. Ganar este partido sería algo inolvidable”, concluyó.

“Después, con mucho gusto, podemos hablar de este tema”.

La Fiera fue consultado por el caso de Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual, lo que, entre otras cosas, activó la resolución preestablecida por la entidad aurinegra de rescindir su contrato. Aguirre contestó, en referencia al jugador que fue titular el domingo pasado en la primera final: “Es un tema muy sensible. Prefiero no hacer referencia en este momento, ahora vamos a focalizarnos en el partido del domingo. Después, con mucho gusto, podemos hablar de este tema”.