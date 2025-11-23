El entrenador analizó el empate 2-2 ante Nacional en conferencia de prensa: “el gol en la última jugada del primer tiempo nos dio una inyección anímica”, aseguró.

Peñarol empató 2-2 con Nacional en la primera final del campeonato uruguayo. El carbonero mejoró sustancialmente en el segundo tiempo, cuando encontró la igualdad con zapatazo de Leonardo Fernández, que tuvo complicidad de Luis Mejía.

De todas formas, para Diego Aguirre la clave estuvo en el descuento de Matías Arezo en los descuentos del primer tiempo: “En el segundo tiempo jugamos bien y generamos muchas chances. El gol en la última jugada del primer tiempo nos dio una inyección anímica importante. Nos costó la presión que propuso Nacional al principio y se encontró dos goles por errores nuestros. En ese momento estaba complicada la tarde”.

Fernández fue muy importante, Aguirre lo elogió: “Hizo un muy buen partido. Fue creciendo y terminó siendo decisivo. Es una buena noticia que esté en un buen momento”.

Del trámite, el entrenador analizó: “Fue un partido muy cambiante. Tuvimos errores y los pagamos muy caros. Después, lo empatamos merecidamente e incluso merecimos un tercer gol. Esperábamos ganar, pero, como se presentó el comienzo del partido, el empate deja todo para definir el domingo que viene”.

Al ser consultado por su sensación al ir dos goles abajo, reafirmó: “Fueron inesperados esos goles de Nacional y parecía muy difícil revertirlo. Por cómo se dio el partido, nos vamos fortalecidos porque pudimos superar la adversidad. A los 30 minutos del primer tiempo perdíamos 2-0 y no encontrábamos el camino para revertir el momento. Empatamos y estuvimos cerca de darlo vuelta con un hombre menos”.

Pensando en el próximo encuentro, Peñarol tiene muchos lesionados. Sobre esto, dijo: “Perdimos jugadores importantes, pero estamos preparados para que rinda el que le toque entrar. Sentimos que es posible lograr el objetivo de ser campeones el domingo que viene, aunque va a ser muy difícil. Nahuel Herrera tuvo un golpe en el hombro y Pedro Milans tiene una fatiga, pero no hablé mucho con los médicos, no sé si van a estar disponibles. Lo de Lucas Hernández es en la rodilla y está más difícil, no creo que esté”.

Para cerrar, dejó un mensaje pensando en la próxima final: “Este equipo ha superado adversidades durante el año y esperemos que podamos estar a la altura del partido del domingo para poder lograr el campeonato”.