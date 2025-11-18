Leroy Sané, de Alemania, anota el cuarto gol de su equipo durante el partido de clasificación para el Mundial 2026 ante Eslovaquia, en el Red Bull Arena de Leipzig, el 17 de noviembre.

Son 34 las selecciones que ya están clasificadas para la Copa del Mundo 2026.

Con goleadas ante Eslovaquia y Lituania, respectivamente, Alemania y Países Bajos se clasificaron este lunes para el Mundial 2026. Alemania, cuatro veces campeona del máximo certamen, despejó cualquier tipo de dudas al estampar un contundente 6-0 a los eslovacos, que quedaron en el segundo lugar y jugarán el repechaje europeo. Nick Woltemade, Serge Gnabry y Leroy Sané en dos ocasiones, sentenciaron el partido en la primera parte. Ridle Baku y Assan Ouedraogo alcanzaron la media docena y desataron la fiesta en Leipzig.

Por su parte, Países Bajos también goleó, en este caso 4-0 a Lituania, y así aseguró la primera posición del Grupo G. Tijjani Reijnders, Cody Gakpo de penal, Xavi Simons y Donyell Malen le dieron la alegría a los tulipanes. Polonia, que precisaba más que la matemática en el mismo grupo, quedó en segundo lugar y jugará el repechaje.

Para cumplir con el calendario del lunes, República Checa goleó 6-0 a Gibraltar, Croacia derrotó 3-2 a Montenegro, e Irlanda del Norte derrotó por la mínima a Luxemburgo. Hasta el momento, Alemania y Países Bajos se sumaron a los ya clasificados Francia, Inglaterra, Croacia, Portugal y Noruega. El martes podrían sumarse a la lista Escocia o Dinamarca, España, Austria, Suiza y Bélgica. Los ganadores de cada grupo clasifican al Mundial 2026 de forma directa, los segundos van al repechaje, al que se sumarán 4 equipos más desde la UEFA Nations League. De los playoffs se desprenden cuatro cupos más de los 16 que corresponden a Europa.

De esta manera son 34 las selecciones que ya están clasificadas para el Mundial que se jugará en 16 ciudades anfitrionas distribuídas en los tres países: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas y Houston en Estados Unidos; Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara en México; Vancouver y Toronto en Canadá.

Vale recordar que el formato del nuevo Mundial con 48 selecciones determina doce grupos de cuatro equipos. Las dos primeras selecciones de cada grupo pasarán directamente a los dieciseisavos de final. De los ocho mejores terceros se desprende quienes completan el cuadro. El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Países clasificados

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos (7)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)