Kylian Mbappé celebra tras marcar el tercer gol de Francia durante el partido frente a Ucrania por las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo 2026, disputado el 13 de noviembre en París.

Portugal perdió y deberá esperar a la última fecha para asegurar su lugar en el Mundial 2026; Cristiano Ronaldo fue expulsado por una agresión sin pelota.

Este jueves se puso en marcha la penúltima fecha de las eliminatorias europeas para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Francia le ganó 4-0 a Ucrania –con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Michael Olise y Hugo Ekitike– y selló su clasificación a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos. Cabe señalar que los primeros de cada uno de los grupos clasifican directo y los segundos pasan a una fase posterior de playoffs.

Francia se sumó a Inglaterra, clasificado en la fecha anterior, como los europeos confirmados en la gran cita mundialista. En el grupo D, que Francia ya ganó, Islandia y Ucrania pelearán en la última fecha por el pasaje a los playoffs, actualmente igualados con 7 unidades. Inglaterra, por su parte, venció hoy 2-0 a Serbia y lo dejó sin mundial. En este grupo Albania ya está clasificada a los playoffs en el segundo puesto, por lo que se jugará la última fecha sólo por cumplir con el calendario.

La gran sorpresa de las eliminatorias europeas es Noruega, comandada por los goles de Erling Haaland, el máximo anotador actual de la competencia con 12 tantos (hizo 5 en un solo partido, en el triunfo 11-1 sobre Moldavia). El delantero de Manchester City volvió a cumplir hoy y anotó un doblete para el triunfo 4-1 ante Estonia (los otros dos los hizo Alexander Sørloth, delantero de Atlético de Madrid), pero todavía no pudo festejar su clasificación. Italia le ganó 2-0, sobre el final, a Moldavia y quedó a tiro para la última jornada. Los nórdicos lideran el grupo con 21 puntos e Italia los sigue con 18. En caso de sumar en la última fecha, Noruega irá directo e Italia –que lleva dos mundiales sin clasificar– jugará playoffs.

Portugal, que lidera el grupo F, no tuvo una buena noche en Irlanda. Si ganaba sellaba la clasificación, pero perdió bien, 2-0, en un partido en el que Cristiano Ronaldo no sólo no estuvo fino en la definición, sino que en el segundo tiempo reaccionó con un codazo por la espalda a un defensor, en una disputa sin balón, y vio la roja. Irlanda, con su victoria, ahora pelea con Hungría por el segundo puesto, mientras que los lusos buscarán quedarse con el grupo en la última fecha, en la que recibirán a Armenia.

La fecha continuará este viernes y sábado, y puede registrar nuevos clasificados: Croacia, que con un punto le alcanza y tendrá como rival a Islas Feroe, y Bélgica, que clasificará si le gana a Kazajistán, son quienes la tienen más a mano. El domingo dará inicio la décima y última fecha de la fase de grupos.