Peñarol ejecutó la opción negociada a principios de 2025 para estirar el vínculo con el volante por un año más; se evalúa constantemente la evolución de los lesionados.

Eric Remedi firmó con Peñarol el 8 de febrero de 2025. En el contrato inicial, el carbonero tenía una cláusula de renovación con condiciones establecidas en ese momento. Para ejecutar esa opción, el club debía anunciar la renovación antes del 30 de noviembre. De lo contrario, había que renegociar un nuevo acuerdo desde cero.

La institución quería la permanencia del jugador y el futbolista también tenía intención de quedarse, pese a tener ofertas de otros mercados; incluso se está mudando para tener una nueva casa donde establecerse en Uruguay. Con todas las cartas en la mesa, el presidente Ignacio Ruglio comunicó la decisión de ejecutar la cláusula.

Peñarol no tenía intenciones de hacer movimientos de este tipo en medio de las finales en las que disputará el título ante Nacional, el domingo en el Parque Central. Hay otros jugadores en situaciones similares, pero el plazo para ejecutar las cláusulas vence el 31 de diciembre, excepto en el caso de Remedi, que tenía margen hasta el final de noviembre.

El volante nacido en Paraná, Argentina, jugó 43 partidos en esta temporada, con 2.792 minutos, recibió nueve amarillas, dos rojas y anotó tres goles, todos claves: uno ante Olimpia en el último partido de la fase de grupos de Copa Libertadores, en el Clausura frente a Cerro Largo cuando Peñarol iba perdiendo y ante Plaza Colonia para liquidar la final de la Copa Uruguay.

Panorama de lesiones, se aguarda por Pedro Milans y Nahuel Herrera

Peñarol terminó la primera final con tres jugadores lesionados. Pedro Milans -contractura- y Nahuel Herrera -luxación de hombro- son los que tienen chances de llegar a la revancha del domingo. Los dos están en evaluación constante, pero el lateral derecho es el que corre con más chances de llegar. Se los esperará a los dos hasta último momento.

Por otra parte, se confirmó que Lucas Hernández tiene una lesión en los meniscos de su rodilla. El jugador será operado y está descartado para el fin de semana. Javier Mendez, expulsado, no estará. Diego García está acusado de violación con acceso carnal. La fiscal del caso pidió ocho años de prisión y este martes el jugador deberá presentarse en la ciudad de La Plata. A las 13.00 se conocerá el veredicto del juicio. Ignacio Ruglio dijo públicamente que si el jugador es declarado culpable en primera instancia, se rescindirá su contrato con Peñarol inmediatamente.