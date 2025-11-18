Lyndon Dykes de Escocia disputa el balón con el defensa Andreas Christensen de Dinamarca, durante el partido de clasificación europea para la Copa del Mundo de 2026, el 18 de noviembre, en el Hampden Park de Glasgow, Escocia.

En marzo del año se conocerán los últimos clasificados, luego de que se dispute el repechaje continental.

La última noche de fase de grupos en las Eliminatorias en Europa cayó como un telón pesado, de esos que esconden siglos de dramatismo futbolero. Los estadios se encendieron al mismo tiempo y el continente entero quedó suspendido en una respiración colectiva. Eran 12 grupos, 12 estaciones de ansiedad, 12 historias buscando su desenlace, aunque algunos estuvieran ya resueltos por la vía de los hechos. Entre certezas y milagros que nunca llegaron, Europa terminó de armar su lista de clasificados directo rumbo al Mundial 2026. Quedarán, después, los que irán por repechaje.

En ese mapa en movimiento, seis partidos definían lo que quedaba por decir para verbalizar el entramado final del rompecabezas clasificatorio. En seis países se jugaba algo tan frágil como un sueño y tan contundente como un pasaje al nuevo Mundial. Y mientras el viento frío raspaba tribunas, las cuentas se hacían solas: Suiza, Dinamarca o Escocia, España, Austria, Bélgica y Gales llegaban con el destino al alcance de la mano.

Grupo a grupo: la noche en que Europa se acomodó

GRUPO A

Alemania había hecho los deberes antes del martes: goleada a Eslovaquia, primera posición sellada, clasificación directa con el aplomo de siempre. Eslovaquia, segunda, irá al repechaje. Lo demás fue sólo apagar la luz del vestuario.

GRUPO B

Suiza llegaba líder con 13 puntos. Kosovo, con 10 y una desventaja de gol gigantesca, o sea que necesitaba algo cercano a la ciencia ficción para ser primero. Encima, empezaron ganando los suizos. No pudo Kosovo, aunque llegó al empate y presionó un poco en el tramo final del partido. Clasificación directa para los helvéticos; Kosovo, segundo, al repechaje.

GRUPO C

Un mano a mano limpio: 11 puntos para Dinamarca, 10 para Escocia, todo en un solo partido en Glasgow. Fue un partidazo, donde empezaron ganando los escoceses, fueron empatados, metieron el 2-1 y jugaban con uno más, pero los daneses lo igualaron; hasta que en los descuentos Escocia hizo dos goles, ganó 4-2 y vuelve a un Mundial. Los daneses irán al repechaje con el recuerdo amargo de haber estado tan cerca.

GRUPO D

Francia ya tenía el pasaporte guardado tras su 4-0 a Ucrania. Luego, Ucrania se queda con el segundo puesto y entra al repechaje.

GRUPO E

España era casi mundialista aun perdiendo: dependía de no caer por siete goles. La roja empezó ganando, pero enfrente estaba Turquía, que no vendió barato nada: entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo dio vuelta el partido. Después España empató y el 2-2 le alcanzó para ser primero. Turquía queda segunda y va al repechaje.

GRUPO F

Portugal ya había sellado el boleto. Irlanda, con triunfo agónico ante Hungría, se aseguró el segundo puesto y estará en la repesca.

GRUPO G

Los neerlandeses cumplieron con Lituania y firmaron su clasificación. Polonia conserva el segundo puesto para el repechaje.

GRUPO H

Austria (18) y Bosnia (16) iban a un duelo directo. A los austríacos les alcanzaba con un empate. Austria empató con Bosnia y vuelve al Mundial luego de 28 años. Bosnia, igual, queda segunda y jugará la repesca.

GRUPO I

Noruega ganó los ocho partidos. El último, ante Italia, también. Los nórdicos regresan a un Mundial tras 28 años. Italia queda segunda y deberá ir a la repesca, cargando otra vez el peso de la inestabilidad.

GRUPO J

Bélgica le ganó a Liechtenstein y liquidó el trámite. Gales y Macedonia del Norte llegaban empatados en puntos y jugaban una finalita. Para no dejar dudas, los galeses golearon 7-1 en Cardiff y se quedaron con el segundo puesto rumbo a la repesca. Macedonia entra por la Nations League.

GRUPO K

Inglaterra arrasó en la zona, ganó todos sus partidos y fue la primera europea clasificada.

Albania, heroica, se queda con el segundo lugar y entra a la repesca.

GRUPO L

Croacia ganó 7 de 8 partidos y no dejó dudas. República Checa queda segunda y disputará la repesca.