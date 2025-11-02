El lateral, surgido en Newell's y con reciente experiencia en la MLS, llega a pedido de Diego Aguirre.

Con la temporada 2025 todavía sin resolverse, Peñarol ya movió fichas pensando en el campeonato del año que viene. El elenco carbonero empezó a perfilar el armado de su plantel y la directiva concretó su primera incorporación para 2026: el lateral derecho argentino Franco Nicolás Escobar.

El jugador, de 30 años y con una buena trayectoria en el fútbol de Estados Unidos, llegará a Peñarol en condición de libre tras finalizar su vínculo con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS). Escobar firmó contrato con el equipo uruguayo hasta diciembre de 2026, con una opción de extensión.

El fichaje de Escobar no parece casualidad ni una oportunidad de mercado. Ya a inicios de la temporada 2025 Pedro Milans, titular en la banda derecha de Peñarol y el lateral derecho más genuino que tiene el equipo, tuvo posibilidades de salir al exterior. Si bien no se han manejado ofertas al respecto, Diego Aguirre busca variantes que le den seguridad a ese sector de la cancha: según fuentes de Peñarol, la contratación de Escobar fue un pedido expreso del entrenador.

Quién es Franco Escobar

El argentino no es sólo un lateral defensivo, sino que también tiene mucha proyección. Muestra de esto son los números de su última temporada en el Houston Dynamo, donde colaboró con dos goles y tres asistencias.

Es, precisamente, la MLS donde mejor se ha mostrado. Formado en las juveniles de Newell's Old Boys de Rosario, Escobar desarrolló su punto más alto con el Atlanta United, donde se consagró campeón de la MLS Cup en 2018 y obtuvo la US Open Cup en 2019. Posteriormente, defendió las camisetas de Los Ángeles FC y, más recientemente, la del Houston Dynamo.

Escobar también es un jugador polifuncional. Aunque su posición natural es el lateral derecho, en el Houston Dynamo supo jugar también como lateral izquierdo e incluso como zaguero central en una línea de tres o cuatro, demostrando su versatilidad defensiva.