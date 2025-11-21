La definición del Campeonato Uruguayo será en el Gran Parque Central. Nacional dispuso la venta de entradas dos semanas antes y su gente ya las agotó.

Este viernes el Club Nacional de Football anunció que las entradas para la final clásica a disputarse el domingo 30 de noviembre en el Gran Parque Central estaban agotadas. En la eterna puja por ser más grande, primero fue Peñarol el que agotó sus asientos para el partido de este domingo en el Campeón del Siglo, y luego Nacional, para la revancha en La Blanqueada, con los ojos de todo el país, además, puestos en el televisor.

Aurinegros y aurinegras socias y adherentes entre martes y miércoles agotaron lo que estaba dispuesto. El jueves se agotaron las generales en un par de horas. Estaba previsto que este viernes aumentaran los precios, pero ni siquiera hubo tiempo. Vale recordar que el Campeón del Siglo tiene un aforo de 40.000 personas, aunque por disposición municipal no se vende el 100% de los lugares disponibles. Nacional, por su parte, empezó la venta el martes para socios honorarios, vitalicios y cadetes, el miércoles para socios y socias activas y el jueves para socios y socias generales. Al mediodía se llevaban vendidas más de 20.000 localidades.

En la mañana del viernes, las entradas generales se pusieron a la venta a las 10.00 y un rato después se colgó el cartel de agotadas, dos semanas antes de la segunda final de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol, que se disputará el domingo 30, a las 16.30, en el Gran Parque Central, donde caben 37.000 personas.

Este sábado, previo a su visita al Campeón del Siglo, habrá un banderazo en el Gran Parque Central y un entrenamiento abierto al público. Las entradas para el banderazo, que es de carácter oficial y organizado por la institución y sus sponsors, se pueden adquirir en nacional.uy de forma gratuita.